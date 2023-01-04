Какими напитками порадовать себя зимой

Оттепель в России сменилась заморозками и снегопадами, и вот на январских праздниках уже не хочется высовывать и носа на улицу. Ведь лечиться после того, как простынешь — та ещё задачка. Но есть и напитки, которые помогут привести вас в себя после длительных прогулок на холоде. И самое главное — в них нет ни грамма алкоголя и их легко приготовить самостоятельно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О секретах их приготовления рассказала старший тренер «Академии кофе» Мария Кинк.

Классика согревающих напитков — глинтвейн. И его тоже можно сделать безалкогольным, если готовить на вишнёвом или яблочном соке (а лучше — оба сразу). Необходимо порезать на кусочки яблоко и апельсин, залить их соком, добавить бадьян и мёд, а затем хорошо прогреть. Главное — не доводить до кипения, иначе фрукты превратятся в кашу, а мёд утратит полезные свойства. Готовый напиток можно украсить какао или корицей. Кроме того, вместо яблочного или вишнёвого сока можно использовать гранатовый.

Можно сделать согревающий облепиховый чай. Для этого нужно залить облепиху кипятком слегка размять ягоды ступкой, добавить мякоть апельсина, довести смесь до кипения, после процедить её (вы ведь не хотите отплёвываться от истолчённых ягод?), после чего добавить в напиток мёд, кусочки фруктов и корицу.