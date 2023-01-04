Что вы не знали о продуктах в своем холодильнике

Все продукты в холодильнике нужно обязательно хранить в упаковках либо завёрнутыми в пищевую полиэтиленовую плёнку. Это позволит защитить продукты от посторонних запахов и всевозможных микробов, которые могут находиться на соседних продуктах. Однако пищевая плёнка не подойдёт для жирных продуктов, таких как копчёная рыба, сало. Для них лучше использовать фольгу. А вот для сыров и колбасных изделий хорошо подойдут специальные бумажные пакеты - они позволяют им «дышать». Не стоит забывать про эмалированные и пластиковые контейнеры с крышками, за счёт своей универсальности они подходят практически для всех готовых блюд, - отмечает технолог пищевой промышленности Наталья Линник.