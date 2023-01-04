Что вы не знали о продуктах в своем холодильнике

Допустим, вы оставили в холодильнике сырое мясо рядом со своим обедом и к тому же не упаковали продукты. Значит, будьте готовы к тому, что патогенные микроорганизмы могут перебраться в вашу тарелку. Подробнее - в материале портала 2x2.su.
Многие распихивают продукты в холодильнике больше по наитию, не особо задумываясь, что нужно класть или ставить на нижние полки, а что - на верхние.
На всех полках в холодильнике сохраняется различный температурный фон, и каждый уровень предназначен для хранения определенной категории продуктов.
Верхняя полка: молочные и кисломолочные продукты, сыры, холодец, открытые банки с солёными и маринованными огурцами и помидорами, квашеной капустой, вареньем и другие продукты с коротким сроком хранения.
Вторая и третья полки подойдут для борщей и супов, готовых блюд из мяса, курицы, рыбы, для сосисок, сарделек, колбасы.
Нижняя полка подойдёт для фарша, свежей рыбы, охлаждённого мяса и мяса птицы.
Выдвижные ящики предназначены для хранения фруктов и овощей, там они не перемерзают и дольше сохраняют свежесть.
Дверцы: как правило, на дверцах изначально предусмотрены ячейки для яиц. В современных моделях есть несколько закрытых боксов - они предназначены для медицинских препаратов. Нижняя полка - идеальное место для соков, морсов и т. п.
Все продукты в холодильнике нужно обязательно хранить в упаковках либо завёрнутыми в пищевую полиэтиленовую плёнку. Это позволит защитить продукты от посторонних запахов и всевозможных микробов, которые могут находиться на соседних продуктах. Однако пищевая плёнка не подойдёт для жирных продуктов, таких как копчёная рыба, сало. Для них лучше использовать фольгу. А вот для сыров и колбасных изделий хорошо подойдут специальные бумажные пакеты - они позволяют им «дышать». Не стоит забывать про эмалированные и пластиковые контейнеры с крышками, за счёт своей универсальности они подходят практически для всех готовых блюд, - отмечает технолог пищевой промышленности Наталья Линник.
Чистота в холодильнике - залог здоровой пищи. Не реже одного раза в два месяца полностью вынимайте все продукты из холодильника и хорошо перемывайте каждую полочку с использованием специальных чистящих средств для кухни, - рекомендует Наталья Линник. - Не стоит слишком плотно заставлять полки, иначе нарушается циркуляция воздуха и продукты не охлаждаются должным образом.