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1 час назад

Врач назвала предельный срок хранения салатов

Ferra.ruиещё 1

Врач-эпидемиолог Тюменской областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая предупредила о недопустимости долгого хранения новогодних салатов.

Врач назвала предельный срок хранения салатов
Фото: FerraFerra

По словам врача, особенно эпидемически опасны салаты и заправки, в которых много компонентов. Это популярные на новогоднем застолье сельдь под шубой, оливье, салат с курицей и ананасами, с крабовыми палочками.

Хранить такие салаты можно не более 12 часов, причём добавлять в них сметану или майонез стоит непосредственно перед подачей на стол. Врач отметила, что даже если такие салаты стоят в холодильнике, но несколько дней, риск отравления возрастает.

Жвавая назвала симптомы пищевого отравления: боль в верхних отделах живота, урчание в кишечнике, тошнота, рвота, сильная слабость. Может повыситься температура. Врач порекомендовала пить больше простой или слабоминерализованной воды, принимать растворы препаратов для регидратации.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Новогодний стол,
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