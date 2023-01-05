Врач назвала предельный срок хранения салатов

Врач-эпидемиолог Тюменской областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая предупредила о недопустимости долгого хранения новогодних салатов.

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По словам врача, особенно эпидемически опасны салаты и заправки, в которых много компонентов. Это популярные на новогоднем застолье сельдь под шубой, оливье, салат с курицей и ананасами, с крабовыми палочками.

Хранить такие салаты можно не более 12 часов, причём добавлять в них сметану или майонез стоит непосредственно перед подачей на стол. Врач отметила, что даже если такие салаты стоят в холодильнике, но несколько дней, риск отравления возрастает.

Жвавая назвала симптомы пищевого отравления: боль в верхних отделах живота, урчание в кишечнике, тошнота, рвота, сильная слабость. Может повыситься температура. Врач порекомендовала пить больше простой или слабоминерализованной воды, принимать растворы препаратов для регидратации.