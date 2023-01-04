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1 час назад

Названы самые вредные и ядовитые части курицы

Ferra.ru

Куриное мясо пользуется популярностью как среди любителей фастфуда, так и среди тех, кто ведёт здоровый образ жизни. Но мало кто знает, что некоторые части курицы для здоровья не так уж полезны.

Названы самые вредные и ядовитые части курицы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мясо курицы считается диетическим, так как в 100 г такого мяса - всего лишь 110 килокалорий. Самой полезной частью куриного мяса можно назвать грудку. При её употреблении вы получите меньше всего жира и холестерина.

А вот самая вредная часть мяса курицы - это кожа. В ней совсем нет никаких витаминов, также она содержит много жира, холестерина, а ещё на её поверхности могут быть остатки хлора.

Также не самой полезной частью курицы считаются крылья.

Внутренние органы - это самая ядовитая часть курицы. Именно на них влияют различные химикаты и паразиты, которые попадают в организм. Наиболее вредные органы - лёгкие и гузка (то есть хвостовая часть туловища птицы).

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