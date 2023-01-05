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1 час назад

Шесть продуктов, которые нельзя разогревать повторно

Ferra.ru

Некоторые с лёгкостью разогревают и едят вчерашние блюда. Однако не всегда это бывает безопасно для здоровья. Вот какие продукты нельзя греть повторно.

Шесть продуктов, которые нельзя разогревать повторно
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Во многих семьях еда готовится на несколько дней вперёд. Поэтому часто определённые блюда разогреваются несколько раз. И это может подвергнуть здоровье риску. Будьте осторожны и старайтесь не разогревать повторно следующие продукты.
  1. Курица. В её состав входят белки, которые плохо реагируют на повторный разогрев. В итоге у вас могут начаться проблемы с пищеварением. Но если всё же вам хочется разогреть курицу, то проследите, чтобы прогрелась она со всех сторон.
  2. Яйца. При повторном разогреве разрушится белковая структура этих продуктов. Приведёт это тоже к нарушению работы пищеварительной системы.
  3. Шпинат. Нитраты, содержащиеся в нём, при разогреве превращаются в нитриты, а эти вещества оказывают влияние на уровень кислорода в крови. Кроме того, при употреблении такой пищи вы можете отравиться.
  4. Рис. Если его в варёном виде хранить при комнатной температуре более часа, то в нём начнут образовываться бактерии. Повторно разогреть рис вы сможете только в том случае, если в холодильнике он будет лежать в герметичном контейнере.
  5. Картошка. Из-за тёплого воздуха в картофеле начинают размножаться бактерии. Причём при нагревании они так и не погибают.
  6. Грибы. Из-за разрушении структуры белков этой еды при повторном нагревании у вас могут возникнуть проблемы с сердцем, с пищеварением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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