Шесть продуктов, которые нельзя разогревать повторно

Курица. В её состав входят белки, которые плохо реагируют на повторный разогрев. В итоге у вас могут начаться проблемы с пищеварением. Но если всё же вам хочется разогреть курицу, то проследите, чтобы прогрелась она со всех сторон. Яйца. При повторном разогреве разрушится белковая структура этих продуктов. Приведёт это тоже к нарушению работы пищеварительной системы. Шпинат. Нитраты, содержащиеся в нём, при разогреве превращаются в нитриты, а эти вещества оказывают влияние на уровень кислорода в крови. Кроме того, при употреблении такой пищи вы можете отравиться. Рис. Если его в варёном виде хранить при комнатной температуре более часа, то в нём начнут образовываться бактерии. Повторно разогреть рис вы сможете только в том случае, если в холодильнике он будет лежать в герметичном контейнере. Картошка. Из-за тёплого воздуха в картофеле начинают размножаться бактерии. Причём при нагревании они так и не погибают. Грибы. Из-за разрушении структуры белков этой еды при повторном нагревании у вас могут возникнуть проблемы с сердцем, с пищеварением.

Во многих семьях еда готовится на несколько дней вперёд. Поэтому часто определённые блюда разогреваются несколько раз. И это может подвергнуть здоровье риску. Будьте осторожны и старайтесь не разогревать повторно следующие продукты.