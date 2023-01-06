Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Какую рыбу нужно есть для снижения давления

Ferra.ruиещё 2

При повышенном давлении может помочь изменение рациона. Так, Шона Уилкинсон, зарегистрированный консультант по питанию в Nutrigums, назвала рыбу, которую точно стоит добавить в список продуктов.

Какую рыбу нужно есть для снижения давления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт по питанию Шона Уилкинсон объяснила, что существуют способы снизить кровяное давление и без лекарств. Например, помочь в этом может употребление продуктов, которые содержат калий, магний, витамины группы В.

Шона Уилкинсон посоветовала регулярно есть пикшу. Причём эта рыба должна быть приготовлена на пару. В этом случае она обеспечит организм калием, витаминами группы В (ниацином, В3, В6, В12). Все эти витамины и минералы защитят от окислительного стресса, который может со временем повредить клетки организма.

Кроме того, известно, что калий препятствует повышению артериального давления и помогает организму избавиться от натрия.

Также пикша содержит много омега-3. Эти жирные кислоты поддерживают здоровье мозга и сердца человека, отличаются противовоспалительным действием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители