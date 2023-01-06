Какую рыбу нужно есть для снижения давления

При повышенном давлении может помочь изменение рациона. Так, Шона Уилкинсон, зарегистрированный консультант по питанию в Nutrigums, назвала рыбу, которую точно стоит добавить в список продуктов.

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Эксперт по питанию Шона Уилкинсон объяснила, что существуют способы снизить кровяное давление и без лекарств. Например, помочь в этом может употребление продуктов, которые содержат калий, магний, витамины группы В.

Шона Уилкинсон посоветовала регулярно есть пикшу. Причём эта рыба должна быть приготовлена на пару. В этом случае она обеспечит организм калием, витаминами группы В (ниацином, В3, В6, В12). Все эти витамины и минералы защитят от окислительного стресса, который может со временем повредить клетки организма.

Кроме того, известно, что калий препятствует повышению артериального давления и помогает организму избавиться от натрия.

Также пикша содержит много омега-3. Эти жирные кислоты поддерживают здоровье мозга и сердца человека, отличаются противовоспалительным действием.