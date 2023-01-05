Диетолог рассказала, как побороть зависимость от майонеза

Чрезмерное употребление блюд с майонезом может привести к развитию зависимости. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королева. Она перечислила самые эффективные способы борьбы с тягой к майонезу.

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Медицинский специалист утверждает, что зависимость от майонеза представляет опасность для здоровья. Это обусловлено тем, что майонез промышленного производства содержит в себе большое количество различных консервантов. Кроме того, его употребление способствует задержке жидкости в организме и развитию проблем с метаболизмом, передает ТАСС.