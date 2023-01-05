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47 минут назад

Диетолог назвала помогающие при изжоге продукты

Мослента

Продукты, которые могут помочь справиться с симптомами изжоги «Мосленте» назвала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Диетолог назвала помогающие при изжоге продукты
Фото: МослентаМослента

«С изжогой помогают справиться продукты, обладающие обволакивающим действием, к ним относятся геркулесовая каша и отвар из семени льна», — сообщила специалист.

Она предупредила, что при принимать соду при таком недуге категорически запрещено.

Врач рассказала, что постоянная изжога может свидетельствовать о гастрите, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язве и даже об онкологическом заболевании. Кроме того, дискомфорт и жжение могут появляться из-за лишнего веса, переедания на ночь, приема жирной пищи натощак, например, орехов. В этом случае нужно не избавляться от изжоги, а исключить факторы, провоцирующие ее возникновения. При регулярной или частой изжоге необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Тихомирова.

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