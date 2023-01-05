Диетолог назвала помогающие при изжоге продукты

Врач рассказала, что постоянная изжога может свидетельствовать о гастрите, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язве и даже об онкологическом заболевании. Кроме того, дискомфорт и жжение могут появляться из-за лишнего веса, переедания на ночь, приема жирной пищи натощак, например, орехов. В этом случае нужно не избавляться от изжоги, а исключить факторы, провоцирующие ее возникновения. При регулярной или частой изжоге необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Тихомирова.