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38 минут назад

Какие сыры можно есть при непереносимости лактозы

Ferra.ruиещё 1

Лактоза — это натуральный сахар, содержащийся в молоке и других молочных продуктах. Если человек не может его переваривать, после такой еды у них случаются вздутие, жидкий стул и прочие неприятности. К счастью, не все виды сыров содержат много лактозы.

Какие сыры можно есть при непереносимости лактозы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пармезан

Для справки, в цельном молоке содержится около 5% лактозы. Пармезан содержит около 1–3% лактозы.

Чеддер

Он хорош ещё и своим универсальным вкусом.

Проволоне

Это твёрдый нежирный итальянский сыр. Обычно содержит менее 2% лактозы.

Швейцарский

Швейцарский сыр — это общее название для самых разных сыров, большинство из которых имеют содержание лактозы менее 3,5%.

Бри

Содержит менее 2% лактозы.

Еда,
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