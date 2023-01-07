Шоколад поможет в снижении уровня холестерина в крови

Как пишет Daily Express, на снижение уровня холестерина в крови влияет только темный шоколад.

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В данном виде шоколада содержатся сухие вещества какао, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Также в темном шоколаде есть полезные для человека флавоноиды.

Отметим, что подобные исследования проводились еще в 2011 году. Тогда было установлено, что темный шоколад положительно влияет на уровень холестерина.

Причем он снижает общий холестерин, а также уменьшает значения «плохого» холестерина.

Кроме того, употребление темного шоколада благоприятно влияет на давление и клеточную стенку. Все это помогает снизить риск развития болезней сердца.