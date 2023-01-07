Шоколад поможет в снижении уровня холестерина в крови

Как пишет Daily Express, на снижение уровня холестерина в крови влияет только темный шоколад.
В данном виде шоколада содержатся сухие вещества какао, которые обладают антиоксидантными свойствами.
Также в темном шоколаде есть полезные для человека флавоноиды.
Отметим, что подобные исследования проводились еще в 2011 году. Тогда было установлено, что темный шоколад положительно влияет на уровень холестерина.
Причем он снижает общий холестерин, а также уменьшает значения «плохого» холестерина.
Кроме того, употребление темного шоколада благоприятно влияет на давление и клеточную стенку. Все это помогает снизить риск развития болезней сердца.
Важно не переедать шоколад, полезно съедать всего 1-2 квадратика.