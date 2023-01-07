Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Шоколад поможет в снижении уровня холестерина в крови

runews24.ruиещё 1

Как пишет Daily Express, на снижение уровня холестерина в крови влияет только темный шоколад.

Шоколад поможет в снижении уровня холестерина в крови
Фото: runews24.rurunews24.ru

В данном виде шоколада содержатся сухие вещества какао, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Также в темном шоколаде есть полезные для человека флавоноиды.

Отметим, что подобные исследования проводились еще в 2011 году. Тогда было установлено, что темный шоколад положительно влияет на уровень холестерина.

Причем он снижает общий холестерин, а также уменьшает значения «плохого» холестерина.

Кроме того, употребление темного шоколада благоприятно влияет на давление и клеточную стенку. Все это помогает снизить риск развития болезней сердца.

Важно не переедать шоколад, полезно съедать всего 1-2 квадратика.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители