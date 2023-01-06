Какие постные блюда приготовить в Сочельник

Сочельник — это вечер накануне Рождества, в России он наступает 6 января. В это время люди традиционно готовят постные блюда, ведь Рождественский пост заканчивается только утром 7 января. Для многих приготовить постное блюдо — это проблема, потому что хозяйки попросту не знают рецепты. О том, что можно поставить на праздничный стол в Сочельник, рассказал проект «Здоровое питание».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Раньше по традиции люди ничего не ели весь день 6 января и садились за стол, лишь когда появлялась первая звезда. Подавали только постные блюда, ведь Рождественский пост ещё не закончился. В них не должно быть мяса, молочных продуктов и яиц, а вот рыба допускалась.

Самое традиционное блюдо для Сочельника — это кутья. Её готовили из варёного риса, залитого тёплым компотом или морсом с добавлением орехов или сухофруктов.

Также на праздничный стол подавали взвар — залитые кипятком или просто горячей водой сухофрукты с добавлением мёда и мяты.

Иногда делали постные голубцы — в капустные листья заворачивали пшеничную, рисовую или просяную кашу, иногда с добавлением грибов.

Постный стол не обходится без вареников с капустой или картошкой. На стол подавали также постные блины, винегрет, рыбу, тушёную капусту, грибы, постную выпечку или печёные яблоки.