Диетолог назвала снижающие артериальное давление напитки

Диетолог Василиса Пономарёва назвала два напитка пурпурного цвета, способные быстро и эффективно нормализовать кровяное давление.
Как пишет издание «МедикФорум», давление падает за шесть часов после выпитого свекольного сока. С черничным соком такой эффект происходит спустя два часа.
Пономарёва отметила, что в свекле очень много нитратов, которые помогают расслабить кровеносные сосуды.
По словам врача, 200 граммов чернике заметно улучшат работу кровеносных сосудов и снизят систолическое кровяное давление.
Свекла же является одной из эффективных диетических добавок для контроля и лечения высокого кровяного давления.
В группе добровольцев после приёма этих напитков было примерно 20% расширение кровеносных сосудов, а также наблюдалось 10% снижения жесткости артерий.