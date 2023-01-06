Диетолог назвала снижающие артериальное давление напитки

Диетолог Василиса Пономарёва назвала два напитка пурпурного цвета, способные быстро и эффективно нормализовать кровяное давление.

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Как пишет издание «МедикФорум», давление падает за шесть часов после выпитого свекольного сока. С черничным соком такой эффект происходит спустя два часа.

Пономарёва отметила, что в свекле очень много нитратов, которые помогают расслабить кровеносные сосуды.

По словам врача, 200 граммов чернике заметно улучшат работу кровеносных сосудов и снизят систолическое кровяное давление.

Свекла же является одной из эффективных диетических добавок для контроля и лечения высокого кровяного давления.