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53 минуты назад

Черничный и свекольный сок эффективно снижают артериальное давление

runews24.ru

Диетолог Василиса Пономарёва назвала два напитка пурпурного цвета, способные быстро и эффективно нормализовать кровяное давление.

Диетолог назвала снижающие артериальное давление напитки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как пишет издание «МедикФорум», давление падает за шесть часов после выпитого свекольного сока. С черничным соком такой эффект происходит спустя два часа.

Пономарёва отметила, что в свекле очень много нитратов, которые помогают расслабить кровеносные сосуды.

По словам врача, 200 граммов чернике заметно улучшат работу кровеносных сосудов и снизят систолическое кровяное давление.

Свекла же является одной из эффективных диетических добавок для контроля и лечения высокого кровяного давления.

В группе добровольцев после приёма этих напитков было примерно 20% расширение кровеносных сосудов, а также наблюдалось 10% снижения жесткости артерий.

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