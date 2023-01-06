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48 минут назад

Диетолог рассказала, какие фрукты и овощи необходимо есть с кожурой

Москва24

Киви, яблоки, баклажаны и некоторые другие продукты лучше всего есть с кожурой, потому что в ней содержится больше клетчатки и полезных микроэлементов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Названы фрукты и овощи, которые надо есть с кожурой
Фото: m24.rum24.ru

По словам эксперта, в кожуре киви содержится на 50% больше клетчатки. Также диетолог напомнила, что в этом продукте присутствует рекордное количество витамина С – 200% от суточной нормы в одном плоде. И больше всего его находится как раз в кожуре. Поэтому киви лучше есть неочищенным.

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Кроме того, не стоит снимать кожуру и с картофеля.

"В кожуре картофеля, помимо клетчатки, содержится достаточно много кремния. Это тот самый микроэлемент, который важен для восстановления ногтей и волос в нашем организме", – подчеркнула врач.

Исключением из этого правила является конец зимы. Ближе к февралю картофель обязательно нужно чистить, потому что в это время года в кожуре может накапливаться соланин. Данное вещество является токсичным для человеческого организма. Верный признак его присутствия в картофеле – зеленый цвет кожуры, отметила специалист.

Еще один продукт, который нужно употреблять в пищу вместе с кожурой, – баклажаны. Дело в том, что многие овощи накапливают антиоксиданты именно в ней.

"Поэтому кожура у разных овощей и фруктов бывает разных цветов. Такой фиолетовый цвет (кожуры баклажанов. – Прим. ред.) говорит о высоком содержании антоцианов. Это те антиоксиданты, которые защищают наш организм от окислительного повреждения, в какой-то степени помогают в профилактике процессов старения, даже отмечается их важная роль в профилактике онкологических заболеваний", – Марина Макиша, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

Не следует очищать от кожуры и яблоки. Если употреблять фрукты вместе с ней, то можно получить больше витамина С, продолжает Марина Макиша.

"Если мы возьмем одно среднее яблоко, с кожурой оно будет содержать порядка восьми миллиграммов витамина С, а без кожуры – только шесть. То же самое касается клетчатки: в кожуре ее будет в два раза больше, чем в мякоти. Это очень важно для нормальной работы кишечника", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

По ее словам, многие исследования показывают, что достаточное количество клетчатки помогает регулировать уровень холестерина в организме. Это важный фактор, особенно для людей старшего возраста, указала эксперт.

Другой продукт, который не нужно чистить, – огурцы. В их кожуре тоже содержится много клетчатки, витамина С и калия.

"Именно шкурка огурца имеет зеленый цвет, а это признак присутствия в ней хлорофилла. Хлорофилл – мощный антиоксидант, некоторые его как биодобавку покупают в аптеках. А на самом деле достаточно есть огурцы с кожурой, чтобы получать уже хорошую порцию хлорофилла", – Марина Макиша, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

По словам врача, хлорофилл относится к ряду антиоксидантов, которые регулируют различные процессы в организме, в том числе борются со свободными радикалами, то есть снижают внутренние воспаления.

"Это профилактика различных заболеваний, в том числе онкологических, сохранение молодости и в целом хорошего самочувствия", – заключила диетолог.

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