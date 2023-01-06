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29 минут назад

Нутрициолог перечислила худшие продукты на праздничном столе

Мослента

Худшие продукты на праздничном столе перечислила в беседе с «Мослентой» доктор натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова. Первым она назвала любимый многими майонез. Его специалист рекомендует заменить заправками на основе лимона, горчицы и нерафинированных масел.

Нутрициолог перечислила худшие продукты на праздничном столе
Фото: МослентаМослента

«Далее — жареное мясо. При жарке образуется большое количество канцерогенов и срабатывает эффект Майера — реакция, во время которой сахара связываются со свободной аминогруппой молекулы белка, что приводит к изменению его структуры. В результате реакции образуются конечные продукты гликирования, которые поражают коллаген и эластин, что ведет к раннему старению кожи», — объяснила она.

Кроме того, Новикова советует отказаться от солений, вызывающих отеки, и салатов с большим количеством ингредиентов. Она уточнила, что часто эти продукты плохо сочетаются друг с другом и вызывают вздутия и запоры.

«Колбаса, особенно копченая, также не подойдет на праздничный стол. В ней огромное количество жира, соли, консервантов и усилителей вкуса. Она может содержать огромное количество жира не лучшего качества. В сочетании с другими продуктами способна спровоцировать обострение болезней ЖКТ», — предупредила эксперт.

В заключении она отметила, что если к этим продуктам добавить сладкие газировки и алкоголь, то можно получить «продуктовую бомбу», которая приведет к отекам, болям в животе и даже панкреатиту.

Еда,Михаил Гинзбург,Екатерина Новикова,
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