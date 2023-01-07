Закуска, второе и десерт: 3 рецепта рождественских блюд

Кулинарные фантазии закончились, а праздники ещё нет? «Клопс» собрал рецепты рождественских блюд, которые точно удивят гостей.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. Салат «Сапожок»

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Ингредиенты:

ветчина — 250 г;отварная морковь — 3 шт.;сыр — 150 г;варёные яйца — 2 шт.;майонез — 200 г;гранат — 1 шт.;соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Ветчину режем кубиками и выкладываем на тарелку в виде сапожка Деда Мороза. Смазываем сверху майонезом. Морковь трём на тёрке и выкладываем на ветчину. Солим второй слой по вкусу и смазываем майонезом. Натираем сыр на крупной тёрке, выкладываем на сапожок, смазываем майонезом.

Отделяем желтки варёного яйца от белков, желтки откладываем — они не пригодятся. Из тёртого белка делаем «мех» на верхней части сапожка.

Достаём зерна граната, посыпаем ими оставшуюся часть блюда.

Если на любом этапе приготовления салата сапожок деформировался, поправьте форму вилкой по краям.

2. Мясо с луком и грибами

Ингредиенты:

мясо (свинина или говядина) — 2 кг;грибы — 300 г;лук — 2 шт. (220 г);сливочное масло — 30 г;чеснок — 3—4 зубчика;соль, чёрный молотый перец, кориандр — по вкусу.

Способ приготовления:

Разрезаем мясо вдоль, чтобы получить один большой пласт. Солим, перчим, посыпаем кориандром и мелко порезанным чесноком. Заворачиваем в рулетик. Сверху посыпаем солью, специями. Оставляем мясо мариноваться на 1-2 часа при комнатной температуре. Если время позволяет, оставьте мясо на ночь в холодильнике.

Мелко крошим лук и грибы. На смеси сливочного и подсолнечного масел обжариваем лук до карамелизированного состояния. Грибы подрумяниваем на сковороде.

Разворачиваем маринованный рулет, выкладываем лук и грибы. Снова сворачиваем мясо. Завязываем рулет нитью, чтобы мясо держало форму. Для аромата можно смазать сливочным маслом. Кладём мясо в пакет для запекания, делаем разрез, чтобы выходил воздух. Выпекаем при 180 градусах 1,5-2 часа. Если у вас большой кусок, может потребоваться больше времени.

Нарезаем слайсами. Сок из пакета можно использовать как подливу к блюду.

3. Рождественский кекс

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт.; сахар — 300 г;масло сливочное — 210 г;мука — 250 г;разрыхлитель — 10 г;ванильный сахар — 8 г;изюм светлый — 50 г;изюм чёрный — 50 г;курага — 50 г;клюква сушёная — 50 г;коньяк — 60 мл;мёд — 2 ст. ложки;лимон (цедра) — 1 шт.

Для декора:

лимон (сок) — 2 ст. ложки;сахарная пудра — 100 г;кумкват — 25 г;розмарин свежий — 15 г;чай чёрный листовой — 5 г; палочка корицы — 1 шт.; анис звездчатый (бадьян) — 3 звёздочки; мандарин — 1 шт.;масло сливочное — 5 г;коньяк — 5 мл.

Способ приготовления:

Кекс. Рубим курагу ножом, смешиваем с чёрным и белым изюмом и клюквой. Добавляем 60 мл коньяка. Откладываем, пока делаем тесто.

В мягкое сливочное масло всыпаем сахар, добавляем 2 ложки мёда. Перемешиваем миксером. Добавляем яйца по одному, перемешивая массу после каждого.

Добавляем в муку разрыхлитель и ванильный сахар, насыпаем муку в посуду к маслу и яйцам, взбиваем блендером.

Натираем цедру лимона, не используя белую часть — она придаст ненужную горечь. Добавляем к тесту, как и «пьяные» сухофрукты.

Смазываем мягким маслом форму для запекания, посыпаем сухарями. Выкладываем тесто и отправляем в духовку на час при 170 градусах.