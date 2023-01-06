Что приготовить из остатков с праздничного стола

После Рождества, как и после Нового года, у многих остаётся полно еды: закуски, вторые блюда и ещё куча нарезок. Приходится доедать их как оливье в первые дни января, а остатки выбрасывать. Чтобы не переводить зря продукты, можно из них приготовить новые угощения. О том, что именно сделать, «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы» Татьяна Терехова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, с салатами особо ничего не сделаешь — их можно доесть в следующие 2 дня. Главное не заправлять их и хранить в холодильнике, иначе можно отравиться, и тогда праздники пойдут не по плану.

Из фруктовой нарезки можно приготовить начинку для пирога или витаминный компот.