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1 час назад

Россиянам рассказали, что приготовить из остатков с праздничного стола

Секрет Фирмы

После Рождества, как и после Нового года, у многих остаётся полно еды: закуски, вторые блюда и ещё куча нарезок. Приходится доедать их как оливье в первые дни января, а остатки выбрасывать. Чтобы не переводить зря продукты, можно из них приготовить новые угощения. О том, что именно сделать, «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы» Татьяна Терехова.

Что приготовить из остатков с праздничного стола
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, с салатами особо ничего не сделаешь — их можно доесть в следующие 2 дня. Главное не заправлять их и хранить в холодильнике, иначе можно отравиться, и тогда праздники пойдут не по плану.

Из фруктовой нарезки можно приготовить начинку для пирога или витаминный компот.

Как правило, после застолья также остаётся много мясных нарезок. Отварной язык или сервелат отличной подойдут для приготовления полезного и вкусного супа.

Еда,Татьяна Терехова,
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