Какой продукт поможет сохранить женскую красоту и мужское здоровье

Выяснилось, какого именно продукта не хватало российским мужчинам для сохранения своего здоровья, а женщинам — для красоты. Оказывается, это обычные кальмары. Их называют «бальзамом для сердца». Ведь всего в 100 граммах кальмаров содержится 100 килокалорий и 18 граммов чистого белка. Из него организм синтезирует вещества, нужные для работы сердечной мышцы.

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«Детям кальмар разрешается для правильного роста зубов и костей (с трёх лет и при отсутствии аллергии), а кормящим мамам — с шести месяцев [ребёнка]. За счёт высокой концентрации магния кальмар обладает седативным действием. Кальмар ещё называют продуктом для женской красоты, так как он оздоравливает кожу, волосы, избавляет от ломкости ногтей», — рассказала диетолог Марият Мухина.

Она отметила, что кальмары содержат витамины B1, B2, B6, E, марганец, медь, селен, йод, фосфор и другие полезные вещества. Витамины группы В помогают от мигрени, а кальций и фосфор очень нужны для опорно-двигательного аппарата.

Также в кальмарах содержатся полезные вещества омега-3 и омега-6, которые нужны для женской фертильности. А в случае с мужчинами кальмары улучшают потенцию и укрепляют мышцы.

«Особенно кальмары полезны при сахарном диабете. Кальмар входит в "стол номер 5" по Певзнеру при гастритах и дуоденитах: нежное мясо отварных или тушёных кальмаров не раздражает желудок и легко переваривается», — отметила диетолог.