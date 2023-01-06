Что вкусного и полезного приготовить на Рождество-2023

Эти блюда не останутся незамеченными на столе.
Приготовление: помыть хорошо сухофрукты, залить водой и довести до кипения, дать настояться, затем процедить напиток.
Можно просто сварить ягодный морс из клюквы, брусники, облепихи. Если хочется, можно подсластить по вкусу.
Приготовление: нарезать брынзу, рыбу на кубики, огурцы на шайбы. Собрать всё пирамидкой, закрепить веточкой розмарина или шпажкой, оформить зеленью.
Приготовление: отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности, охладить. Нарезать кубиками. Апельсин очистить от кожуры и плёнок и нарезать.
Яблоко очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками, нарвать или нарезать салат. Подготовить соус — смешать оливковое масло с мёдом и солью, хорошо растворить. Сложить всё и заправить соусом.
Приготовление: индейку хорошо помыть и обсушить, сделать отдельно в миске смесь для натирания индейки. Петрушку, розмарин измельчить и добавить масло гхи, перемешать.
Дополнить измельчённым чесноком, солью, перцем. Натереть цедру одного лимона и выжать из него сок в смесь, добавить оливковое масло, всё хорошо перемешать.
Из индейки вытащить все внутренности и аккуратно отделить кожу от тушки (не снимать, а приподнять). Часть пряной смеси распределить под кожей, а частью смеси натереть всю тушку сверху на коже.
Крупно нарезать яблоки, лимон, очищенный лук. Пару долек лука и яблок оставить на подушку. Нафаршировать тушку яблоками и луком.
На дно формы для запекания выложить дольки яблок, лука и сверху уложить веточки петрушки и розмарина. Сверху уложить индейку. Скрепить ножки верёвкой, а отверстие закрепить шпажками.
Запекать птицу при 180 градусах не менее полутора часов. После запекания полить индейку выделившимся соком с противня, укрыть фольгой и оставить в духовке ещё на два часа. Подавать индейку с овощами.
Приготовление: натереть очищенные яблоки, отжать лишний сок, порубить грецкие орехи, смешать с яблоками, изюмом и мёдом. Добавить корицу и перемешать, соединить ингредиенты для теста и перетереть руками в крошку.
Застелить разъёмную форму (диаметром 24 см) пергаментом. Послойно выложить тесто и яблочную начинку. Верхним слоем должно быть тесто. Хорошо утрамбовать верхний слой и выпекать пирог около 45 минут, при 180 градусах.
Лепестки миндаля слегка подрумянить на сухой сковороде. Когда пирог будет готов, украсить его лепестками миндаля.