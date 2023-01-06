Национальные армянские десерты

Армения - страна с удивительной кухней и интересными десертами, некоторые из которых даже включены в список нематериального наследия страны.

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Один из самых популярных здесь - пирог “гата”, и ни один из праздников не обходится без него. Раньше, в XIX веке у каждой армянской семьи была собственная печатка с узором, который ставили на тесто перед выпеканием. Разновидностей у этого угощения множество: и с дрожжами, и слоеный, и пресный. Обязательно одно - начинка “хориз”, для приготовления которой смешивается сливочное масло, мука и сахарная пудра и превращается в однородную массу.

Мильфей - французский десерт, но очень популярный у местных, чем-то напоминает классический “Наполеон”. Готовится из слоеного теста, крема, ягод или фруктов.

Гаварская пахлава - десерт, который вошел в список нематериального культурного наследия Армении. Эту пахлаву называют королевой выпечки и на ее приготовление требуется целый день. Слово “пахлава” состоит из двух слов - “пахнел”, в переводе с армянского “убегать” и “лаваш”, в переводе - “хлеб”. Дословно - “побег лаваша”. Раньше она считалась десертом для богатых и ее подавали на праздники на серебряных подносах. Сейчас же она доступна каждому, идеально подходит к “кофе по-армянски”, может утолить голод. При этом небольшие порции не вредят фигуре, а сочетание грецких орехов и меда оказывает позитивное воздействие на организм человека.