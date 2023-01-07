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18 минут назад

5 продуктов и напитков, которые вызывают целлюлит

Ferra.ru

Хотя исследования взаимосвязи между диетой и целлюлитом ограничены, некоторые продукты и напитки вполне могут быть виновниками. Некоторые данные указывают на то, что еда с высоким содержанием жиров, рафинированных углеводов и натрия увеличивает вероятность появления целлюлита.

5 продуктов и напитков, которые вызывают целлюлит
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Газировка.

В ней много сахара, и пользы она явно не приносит.

2. Мороженое.

А здесь много не только сахара, но и жиров.

3. Белый хлеб.

Он является скрытым источником натрия. Кроме того, в нём много рафинированных углеводов.

4. Выпечка.

Она может быть вкусной, но торты, пончики и пончики содержат сразу всё: жир, рафинированные углеводы и натрий.

5. Пицца.

Это вкусное блюдо содержит не только большое количество калорий и насыщенных жиров, но и натрия.

Еда,Диеты,
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