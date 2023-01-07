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2 часа назад

Диетолог Мойсенко назвала самый полезный сок

Вечерняя Москваиещё 6

Укрепить иммунитет, повысить уровень гемоглобина в крови и ощутить прилив сил поможет гранатовый сок. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко.

Диетолог Мойсенко назвала самый полезный сок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она пояснила, что это происходит за счет большого количества витаминов и антиоксидантов в составе этого напитка.

— Также он улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80 процентов клеток, необходимых для иммунного ответа. У человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии, — рассказала медик.

Диетолог добавила, что этот напиток помогает в лечении железодефицитной анемии, одним из симптомов которой бывает слабость. Чтобы получить максимум пользы от гранатового сока, лучше всего приготовить его самостоятельно, порекомендовала Мойсенко.

— Практически во все соки, которые приготовлены промышленным путем, добавляют сахар. В составе гранатового сока должен быть только сок и небольшой процент воды, но в продаже такие напитки встречаются очень редко, — предупредила специалист в интервью радио Sputnik.

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