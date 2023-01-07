Диетолог назвала опасность соленых огурцов

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что два небольших соленых огурца могут содержать более суточной нормы соли, поэтому включать такой продукт в ежедневный рацион не рекомендуется, если хочется соленого, лучше иногда побаловать себя салатом с квашенной капустой, в которой много витамина С и лактобактерий. Об этом сообщает РИА Новости.