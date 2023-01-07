Названы продукты, которые спасут при расстройстве кишечника

Ты — то, что ты ешь. Но в суете рабочих будней (или, наоборот, в праздной неге во время каникул) мы часто не заботимся о том, что закидываем в свой организм. А тот может лишь намекать, что что-то идёт не так. Например, при помощи вздутия живота или диареи. О том, как справиться с «медвежьей болезнью» и побороть привязанность к фаянсовому трону, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, диарея нередко возникает из-за переедания, проблем с ферментами и употребления неудачных сочетаний продуктов. А значит, некоторые соединения в пище могут справиться с проблемой.

«При расстройстве стула и диарее я бы не советовала злоупотреблять фруктами и овощами. Исключение стоит сделать для двух продуктов: черники и зелёных бананов. Но и эти плоды стоит употреблять рационально, без фанатизма, иначе можно получить неприятные побочные эффекты со стороны пищеварения или всего организма», — объяснила врач.

В чернике есть масса дубильных веществ, которые до кучи обладают противовоспалительным эффектом и содержат много полезных элементов. А бананы хороши в качестве средства для профилактики обезвоживания, восполняют нехватку калия и восстанавливают водно-солевой баланс в организме. Главное — выбирать зелёные плоды: в переспелых слишком много сахаров, а лишнее брожение вам точно не нужно.

Ещё Яковлева посоветовала при диарее употреблять сваренные вкрутую яйца (если только у вас не высокий уровень холестерина) и подсушенный хлеб или сухари (ну, кроме батонов и булочек, конечно: в них слишком много простых углеводов, которые дадут дополнительную нагрузку на кишечник). А ещё поможет белый рис: он богат крахмалом, который «залатает» дыру в вашем организме.