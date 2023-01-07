Ужин по правилам: как есть и не поправиться?

Для большинства из нас вечерний прием пищи - основной за день. Кроме того, в современном ритме жизни чаще всего только вечером, после работы и учебы, члены семьи могут собраться вместе за одним столом. Как правильно ужинать, чтобы не навредить своему здоровью и не набрать лишних килограммов? Об этом посетителям полезного портала 2x2.su рассказывает диетолог Алина Божко.

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Ужин за три часа до сна

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Основная масса населения, особенно работающего, питается совершенно неправильно. С утра пробегав в трудах и заботах и перекусывая на ходу, вечером придя домой, они отъедаются за весь прошедший день, сметая все, что попадается на пути. Между тем, ужин здорового человека должен составлять не более 25% от всего суточного количества потребленной пищи. Если же имеются проблемы с лишним весом, вечерний прием пищи необходимо снизить до 20% от суточного объема.

Кстати, по десятилетнему опыту работы диетологом могу сказать, что все без исключения мои пациенты в свое время сделали ужин основным приемом пищи, - говорит Алина Божко. - Если съедать на ужин всю дневную норму еды, потребленные калории неизбежно отложатся на боках.

С другой стороны, полностью отказываться от ужина тоже нельзя. Слишком длительный перерыв между приемами пищи - более 12 часов - вызовет обратную реакцию. «Голодный» организм начнет запасать питательные вещества «впрок». Поэтому смысл поговорки «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» заключается в следующем: нужно плотно завтракать и обедать, но скромно ужинать.

Традиционно завершить вечернюю трапезу диетолог советует до 19 часов. Однако это правило работает, если вы ложитесь спать не позже 22 часов. Другими словами, последний прием пищи должен быть не позднее трех часов до сна. Если же наесться прямо перед сном, пища не успеет перевариться, пищеварительная система будет испытывать нешуточные перегрузки, могут появиться проблемы с засыпанием и даже ночные кошмары.

Ешьте рыбу и овощи

Важно и то, какие продукты и блюда вы едите на ужин. Они должны быть легкоусвояемыми. Лучше всего, если это будут белковые продукты и овощи. Оптимальный вариант: тушеная, отварная или приготовленная на пару рыба или нежирное мясо с овощным гарниром. Такой ужин и насытит, и не придаст тяжести желудку. Овощи можно есть как в сыром виде (салат), так и в виде овощного рагу или соте.

Что не стоит есть вечером?

В первую очередь, жареное жирное мясо. Оно может находиться в желудке и перевариваться до четырех часов. Печень и поджелудочная железа не скажут вам спасибо за такой подарок на ночь: им придется всю ночь работать, вырабатывать ферменты, способные переварить все это мясное великолепие. Продукты, вызывающие повышенное газообразование (белокочанная капуста, бобовые) также нежелательно употреблять на ужин, если вы не хотите, чтобы боли в животе нарушили ваш сон.

Что касается простых углеводов - это выпечка, сладости, картофель - тут все индивидуально, - говорит Алина Божко. - Нужно просто хорошо знать свой организм и его потребности. Если у вас хороший обмен веществ или вы занимаетесь тяжелым физическим трудом, то съеденная на ночь булочка или кусок торта, возможно, и не навредит. Но те, кто склонен к быстрому набору веса, рискуют получить лишние килограммы.