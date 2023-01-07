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1 час назад

Растительное мясо и безалкогольный алкоголь. Врач назвала фуд-тренды 2023 года

Секрет Фирмы

Что будет модно носить в 2023 году? Это интересно не всем. Многие считают, что модно будет носить то, что у тебя есть в шкафу. А как насчёт трендов в сфере продуктов питания? Ясно, что всё движется в сторону более лёгкого и здорового. А если сузить тему? О чём конкретно идёт речь? Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова, например, полагает, что в топе будут альтернативы мясу на растительной основе.

Врач назвала фуд-тренды 2023 года
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, растительное мясо, в основе которого лежит белок, получаемый из сои, гороха, пшеницы, содержит помимо прочего полезные масла и клетчатку, которые улучшают пищеварение. Врач напомнила, что призывы специалистов в целях профилактики онкологии снизить употребление животного мяса до одного – двух раз в неделю звучат уже не первый год и вряд ли стихнут в 2023-м.

К другим пищевым трендам специалист отнесла дальнейший рост популярности заменителей алкогольных напитков, продуктов, обогащённых про- и пребиотиками, включая солёные огурцы и квашеную капусту, а также орехов. Последние, как известно, богаты белком, жирами, а ещё содержат большое количество кислот омега-3, которые способствуют снижению давления и улучшению состояния сосудов.

Отдельно врач отметила возросшую в ушедшем году популярность фиников. Их она назвала хорошей альтернативой кондитерским сладостям, которая не только позволяет пополнить запасы энергии, но и обеспечивает профилактику онкологических заболеваний, язвы желудка, запоров, работы желудочно-кишечного тракта и нарушений в работе печени, а также депрессий.

Ранее гастроэнтеролог перечислила россиянам продукты, которые спасут при расстройстве кишечника. Помочь может даже крепкий чай.

Еда,
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