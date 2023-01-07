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1 час назад

«Не берите даже по акции»: Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Пятерочку», «Магнит» и «Ашан»

Primpress

Специалисты Роскачества предупредили всех россиян, которые закупаются в популярных супермаркетах. Эксперты огласили результаты нового исследования, которые оказались довольно пугающими. И такую продукцию лучше не покупать даже по акции, сообщает PRIMPRESS.

Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Пятерочку», «Магнит» и «Ашан»
Фото: PrimpressPrimpress

Как рассказали специалисты, очередная проверка организации, которая аккредитована правительством РФ, коснулась продукта, который продается во всех популярных торговых сетях, в том числе в «Пятерочке», «Магните» и «Ашане». Речь идет о пресервах из сельди.

Анализ такой продукции показал, что более половины из всех исследованных образцов оказались небезопасны для употребления. Всего на проверку отправили 19 торговых марок сельди. И десять из них оказались небезопасны. В продукции обнаружили различные нарушения по микробиологии, то есть в упаковке находились различные бактерии, дрожжи и плесень.

По словам специалистов, покупать такую продукцию не стоит, даже если она продается в магазине по акции. Ведь употребление данной рыбы может привести к расстройству желудка или даже отравлению. Кроме того, исследование показало, что многие производители экономят на сырье, добавляя в пачку меньше рыбы, но больше масла. А некачественную селедку, как уточнили в Роскачестве, специалисты приобрели в различных популярных магазинах, в том числе и сети «Ашан».

Как добавили в организации, хранить пресервы из сельди в магазине нужно при температуре от нуля до минус восьми градусов. А дома в холодильнике такой продукт можно оставлять при температуре до плюс шести градусов в течение полутора месяцев или до двух месяцев.

Еда,"Магнит",Ашан,Правительство РФ,
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