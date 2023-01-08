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3 минуты назад

Британцам рассказали, как продлить срок хранения сыра

Газета.Ruиещё 2

Для того, чтобы сыр хранился как можно дольше, нужно соблюдать несколько условий. Об этом рассказала британская газета Express со ссылкой на эксперта магазина по продаже сыра La Fromagerie, расположенного в Лондоне, Патрицию Михельсон.

Британцам рассказали, как продлить срок хранения сыра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Патриции Михельсон, для длительного хранения сыр нужно упаковывать в два слоя пергаментной бумаги. При этом она призвала не использовать фольгу. Обернутый в бумагу сыр нужно упаковывать в "пластиковый контейнер, застеленный влажным полотенцем или куском ткани".

При этом контейнер должен закрываться герметично. Упакованный таким образом кусок сыра хранится в холодильнике. Также, по словам Патриции Михельсон, в контейнер с сыром можно положить кусок сахара, после чего плотно его закрыть и поместить в холодильник.

Предполагается, что сахар поможет сыру сохранить свежесть. Со временем сахар начнет таять, однако к этому моменту, предполагает эксперт, сыр будет уже съеден. Ранее врачи развеяли миф о пользе меда.

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