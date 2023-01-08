Британцам рассказали, как продлить срок хранения сыра

Для того, чтобы сыр хранился как можно дольше, нужно соблюдать несколько условий. Об этом рассказала британская газета Express со ссылкой на эксперта магазина по продаже сыра La Fromagerie, расположенного в Лондоне, Патрицию Михельсон.

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По словам Патриции Михельсон, для длительного хранения сыр нужно упаковывать в два слоя пергаментной бумаги. При этом она призвала не использовать фольгу. Обернутый в бумагу сыр нужно упаковывать в "пластиковый контейнер, застеленный влажным полотенцем или куском ткани".

При этом контейнер должен закрываться герметично. Упакованный таким образом кусок сыра хранится в холодильнике. Также, по словам Патриции Михельсон, в контейнер с сыром можно положить кусок сахара, после чего плотно его закрыть и поместить в холодильник.