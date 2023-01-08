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46 минут назад

Выбираем и храним крупу правильно

2x2.su

По данным Амурстата, цены в магазинах области продолжают расти, и крупы - не исключение. Поэтому многие из нас покупают рис, пшено и гречку впрок, большими объёмами. Давайте разберемся как сохранить эти запасы.

Выбираем и храним крупу правильно
Фото: 2x2.su2x2.su

Посмотреть и понюхать

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Приобретать крупу лучше в частично или полностью прозрачных упаковках, чтобы была возможность хорошо её рассмотреть и оценить внешний вид, - рассказывает Оксана Ионова, старший государственный инспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. - Цвет должен быть однотонным, типичным для данного вида крупы. Не должно быть никаких посторонних примесей, плесени, насекомых. Влажность качественной крупы обычно составляет 13 - 15%, она должна свободно рассыпаться внутри упаковки, не собираться в комочки. Непосредственно перед приготовлением понюхайте крупу: посторонний неприятный и затхлый запах должен насторожить! Вкус свежей крупы слегка сладковатый.

Все крупы содержат жир, который при длительном хранении окисляется и становится прогорклым. Чем больше в крупе жира, тем меньше у неё срок годности. Употребляя в пищу крупу с истекшим сроком годности, можно сильно навредить организму. В просроченной крупе чаще заводятся грибки. Блюда из неё горькие и неприятные на вкус, они могут вызвать аллергическую реакцию, расстройство желудочно-кишечного тракта и даже отравление.

Как хранить

Что сделать, чтобы большие запасы крупы сохранили хорошее качество надолго:

  • обеспечить сухое прохладное помещение с температурой не выше +18 градусов;
  • хранить крупы не в заводских упаковках, а в плотно закрытых ёмкостях для сыпучих продуктов или в стеклянных банках;
  • перед тем как засыпать крупу в ёмкость, её можно прокалить полчаса в духовке при температуре 60 градусов или положить на сутки в морозилку: микроорганизмы и вредители хлебных запасов (клещи и жучки) не повредят обработанную таким способом крупу;
  • если вы храните крупу дольше среднедопустимых сроков (см. Важно!), хотя бы раз в месяц надо варить из неё кашу, дегустировать её и определять возможность дальнейшего хранения.

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