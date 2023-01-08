Выбираем и храним крупу правильно

По данным Амурстата, цены в магазинах области продолжают расти, и крупы - не исключение. Поэтому многие из нас покупают рис, пшено и гречку впрок, большими объёмами. Давайте разберемся как сохранить эти запасы.

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Посмотреть и понюхать

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Приобретать крупу лучше в частично или полностью прозрачных упаковках, чтобы была возможность хорошо её рассмотреть и оценить внешний вид, - рассказывает Оксана Ионова, старший государственный инспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. - Цвет должен быть однотонным, типичным для данного вида крупы. Не должно быть никаких посторонних примесей, плесени, насекомых. Влажность качественной крупы обычно составляет 13 - 15%, она должна свободно рассыпаться внутри упаковки, не собираться в комочки. Непосредственно перед приготовлением понюхайте крупу: посторонний неприятный и затхлый запах должен насторожить! Вкус свежей крупы слегка сладковатый.

Все крупы содержат жир, который при длительном хранении окисляется и становится прогорклым. Чем больше в крупе жира, тем меньше у неё срок годности. Употребляя в пищу крупу с истекшим сроком годности, можно сильно навредить организму. В просроченной крупе чаще заводятся грибки. Блюда из неё горькие и неприятные на вкус, они могут вызвать аллергическую реакцию, расстройство желудочно-кишечного тракта и даже отравление.

Как хранить

Что сделать, чтобы большие запасы крупы сохранили хорошее качество надолго: