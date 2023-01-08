Натуропат навала лучшие продукты для очищения организма

«Клетчатка — это волокна, которые в основном содержатся в продуктах растительного происхождения и напрямую не усваиваются нашим организмом. Она способствует очищению организма даже от токсинов, не давая им через стенки толстого кишечника впитаться в кровь. Можно представить, что клетчатка, как щеточка вычищает стенки кишечника от скоплений каловых камней», — объяснила она.