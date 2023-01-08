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1 час назад

Натуропат перечислила лучшие продукты для очищения организма

Мослента

Лучшие продукты для очищения организма перечислила «Мосленте» доктор натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова.

Натуропат навала лучшие продукты для очищения организма
Фото: МослентаМослента

По ее словам, для эффективного очищения организма нужна клетчатка.

«Клетчатка — это волокна, которые в основном содержатся в продуктах растительного происхождения и напрямую не усваиваются нашим организмом. Она способствует очищению организма даже от токсинов, не давая им через стенки толстого кишечника впитаться в кровь. Можно представить, что клетчатка, как щеточка вычищает стенки кишечника от скоплений каловых камней», — объяснила она.

Эксперт рекомендует обратить внимание прежде всего на овощи, особенно морковь, тыкву, брокколи, капусту, артишок и баклажан. Богаты кальцием и свежие фрукты — яблоки, груша, киви, цитрусовые (за исключением грейпфрута), а также бобовые — фасоль, нут, чечевица, зеленый горошек.

Во время восстановление работы организма после праздников Новикова советует добавить в рацион гречку, кунжут, коричневый рис, льняное семя, шиповник, какао порошок, ягоды, орехи (особенно миндаль).

«Одним из главных источников клетчатки является свежая зелень. Добавляйте ее в каждый прием пищи. Оптимальная суточная норма клетчатки, по данным ВОЗ, 25-30 граммов. Но важно помнить, что необходимо пить достаточное количество воды. Пищевые волокна с большим количеством воды свяжут токсины и выведут их из организма. Для разнообразия можно добавить в воду несколько капель лимонного сока или дольку корня имбиря», — добавила специалист.

Для поддержании работы печени натуропат рекомендует молочный чертополох, одуванчик и лопух.

Ранее безопасную для здоровья человека порцию красной икры назвал нутрициолог Михаил Гинзбург. По его словам, здоровым людям допустимо съедать в сутки не более 20 граммов продукта, детям — 15 граммов (при условии хорошей переносимости деликатеса).

Еда,Михаил Гинзбург,Екатерина Новикова,ВОЗ,
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