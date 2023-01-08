Чем опасен и полезен для организма сыр

Скорее всего, по реакции своего желудка на сыр вы поймёте, что переборщили с его количеством. Но известно ли, сколько конкретно сыра - «слишком много» для человека?

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Из сыра вы получите много белка и кальция. В то же время в этом продукте содержится много соли и насыщенных жиров. British Heart Foundation утверждает, что в 30-граммовой порции чеддера может быть больше соли, чем в пачке чипсов.

Известно также, что при употреблении насыщенных жиров в больших количествах повышается уровень холестерина и вероятность развития болезней сердца. Однако появляется всё больше научных доказательств того, что сыр отличается «матричным эффектом», который может в определённой степени защитить человека от воздействия насыщенных жиров.

То, как сыр усваивается вашим организмом, зависит от способа приготовления этого сыра. Многие сыры производят с использованием фермента химозин. Он применяется для свёртывания молока.

В 2017 году в Канаде было проведено на 43 добровольцах одно исследование. Согласно его результатам, жир из сливочного сыра усваивается и переваривается быстрее, чем из чеддера. Эксперты предположили, что связано это с большей доступностью для ферментов человеческого организма жира именно из сливочного сыра.

Также в 2018 году учёные пришли к выводу, что при употреблении сыра холестерин снижается гораздо сильнее, чем при отдельном употреблении всех его компонентов: белка, кальция, масла.