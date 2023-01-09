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25 минут назад

Нутрициолог оценил пользу консервированной рыбы

Мослентаиещё 4

Пользу консервированной рыбы в интервью «Москве 24» оценил диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бобунов. Эксперт предупредил, что чаще всего в таких продуктах высокое содержание соли.

Нутрициолог оценил пользу консервированной рыбы
Фото: МослентаМослента

«В целом вместо того, чтобы купить какой-нибудь вредный фастфуд, гораздо лучше съесть рыбу из банки», — отметил он.

В консервированной рыбной продукции, по его словам, содержится белок, жиры и множество полезных элементов, которые могут сохраняться в рыбе при консервации. Это йод, кальций, калий, фосфор, железо, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Бобунов рекомендует выбирать продукцию в собственном соку, в составе которой только рыба, соль и вода. От консервов в масле и томатном соусе эксперт рекомендует отказаться.

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