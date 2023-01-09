Врачи назвали самые безопасные сахарозаменители

Сейчас весьма модно стало говорить, что «я не добавляю сахар». Но когда организму всё же недостаёт сложных углеводов, он требует не овсяную кашу, а какую-нибудь сладость. Чтобы не есть слишком много сахара, иногда можно использовать подсластители и сахарозаменители. Да вот незадача: довольно много так называемых сахзамов — это попросту сахар, но под другим названием. Эндокринологи разобрали, какие лжесахара всё же можно использовать как альтернативу, а какие — бесполезная трата денег.

Как оказалось, далеко не всегда еда с сахарозаменителями менее калорийна. Для наглядности можно упомянуть фруктозу, ксилит и сорбит. На 1 г продукта приходится примерно 4 ккал. В это же время калорийность сахарного песка составляет 3,8 ккал на 1 г! Так что не питайте себя иллюзиями и помните, что некоторые «безопасные» для фигуры вещи на деле могут принести больше проблем.

Чем же можно заменить сахар? Многие любят переходить на мёд. По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Таныгиной, он полезнее сахара и в нём немало нужных для организма веществ. Вот только и углеводов в нём столько же, сколько и в сахаре. Так что худеющие — мимо. Ну или по крайней мере не налегайте.

Фруктоза считается неплохим заменителем на натуральной основе. В ней есть углеводы, по вкусу сильно похож на сахар, но в кровь всасывается гораздо медленнее — вполне достойный сахзам.

Правда, у людей с ожирением она даёт дополнительную нагрузку на печень. По мнению кандидата медицинских наук, эндокринолога высшей категории, диабетолога клиники «АБИА» Елены Ковалевской, фруктоза не так давно считалась здоровой альтернативой сахара и её разрешали даже пациентам с диабетом. Затем выяснилось, что её усвоение печенью вызывает накопление жирных кислот, способствует повышению холестерина и замедляет снижение веса.

К тому же фруктоза вызывает накопление мочевой кислоты, а это может закончиться подагрой. И далее в конечном счёте фруктоза превращается в глюкозу. Поэтому сейчас фруктоза не относится к полезным продуктам, а некоторые врачи считают, что она хуже сахара.

Далее эксперты назвали такую группу как сахарозаменители на основе многоатомных спиртов, к которым относятся ксилит, сорбит, мальтит, эритрит. Несмотря на то что они в одной группе, препараты различаются. Первые три имеют довольно высокую калорийность — углеводов много. А вот эритрит, который тоже относится к этой группе, углеводов вообще лишен и на сахар крови не влияет.

Аспартам содержит много углеводов, но из-за того, что он в 200 (!) раз слаще сахара, его нужно очень мало. На уровень сахара он не влияет, даже если выпить литр напитка с ним. Препарат был синтезирован искусственно, и его основное преимущество — использование большего количества рецепторов языка, отвечающих за сладкий вкус. За счёт этого он может давать эффект в гораздо меньшей дозе. В целом, препарат можно считать безопасным, его используют с 1983 года в колоссальных количествах.

Сукралоза — аналог аспартама. Только слаще его в три раза, а значит, используется в ещё меньших дозировках. Препарат также создали искусственно.

Ещё один синтетический препарат, который намного слабее аспартама, — цикламат натрия. Только на фоне других синтетиков он имеет самый приемлемый вкус. Его часто используют с другими сахарозаменителями как раз из-за его способности улучшать их вкус.

Стевию, пожалуй, и представлять не надо — о ней слышал каждый второй. Её производят из одноимённого растения с необычным вкусом, похожим на сладкий. Впрочем, это довольно специфический подсластитель. И всё же людям нравится. И по своим свойствам она близка к аспартаму и сукралозе — очень сладкий продукт, которого требуется совсем мало.