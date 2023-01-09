Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
59 минут назад

Врачи назвали самые безопасные сахарозаменители

Секрет Фирмы

Сейчас весьма модно стало говорить, что «я не добавляю сахар». Но когда организму всё же недостаёт сложных углеводов, он требует не овсяную кашу, а какую-нибудь сладость. Чтобы не есть слишком много сахара, иногда можно использовать подсластители и сахарозаменители. Да вот незадача: довольно много так называемых сахзамов — это попросту сахар, но под другим названием. Эндокринологи разобрали, какие лжесахара всё же можно использовать как альтернативу, а какие — бесполезная трата денег.

Как оказалось, далеко не всегда еда с сахарозаменителями менее калорийна. Для наглядности можно упомянуть фруктозу, ксилит и сорбит. На 1 г продукта приходится примерно 4 ккал. В это же время калорийность сахарного песка составляет 3,8 ккал на 1 г! Так что не питайте себя иллюзиями и помните, что некоторые «безопасные» для фигуры вещи на деле могут принести больше проблем.

Чем же можно заменить сахар? Многие любят переходить на мёд. По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Таныгиной, он полезнее сахара и в нём немало нужных для организма веществ. Вот только и углеводов в нём столько же, сколько и в сахаре. Так что худеющие — мимо. Ну или по крайней мере не налегайте.

Фруктоза считается неплохим заменителем на натуральной основе. В ней есть углеводы, по вкусу сильно похож на сахар, но в кровь всасывается гораздо медленнее — вполне достойный сахзам.

Правда, у людей с ожирением она даёт дополнительную нагрузку на печень. По мнению кандидата медицинских наук, эндокринолога высшей категории, диабетолога клиники «АБИА» Елены Ковалевской, фруктоза не так давно считалась здоровой альтернативой сахара и её разрешали даже пациентам с диабетом. Затем выяснилось, что её усвоение печенью вызывает накопление жирных кислот, способствует повышению холестерина и замедляет снижение веса.

К тому же фруктоза вызывает накопление мочевой кислоты, а это может закончиться подагрой. И далее в конечном счёте фруктоза превращается в глюкозу. Поэтому сейчас фруктоза не относится к полезным продуктам, а некоторые врачи считают, что она хуже сахара.

Далее эксперты назвали такую группу как сахарозаменители на основе многоатомных спиртов, к которым относятся ксилит, сорбит, мальтит, эритрит. Несмотря на то что они в одной группе, препараты различаются. Первые три имеют довольно высокую калорийность — углеводов много. А вот эритрит, который тоже относится к этой группе, углеводов вообще лишен и на сахар крови не влияет.

Аспартам содержит много углеводов, но из-за того, что он в 200 (!) раз слаще сахара, его нужно очень мало. На уровень сахара он не влияет, даже если выпить литр напитка с ним. Препарат был синтезирован искусственно, и его основное преимущество — использование большего количества рецепторов языка, отвечающих за сладкий вкус. За счёт этого он может давать эффект в гораздо меньшей дозе. В целом, препарат можно считать безопасным, его используют с 1983 года в колоссальных количествах.

Сукралоза — аналог аспартама. Только слаще его в три раза, а значит, используется в ещё меньших дозировках. Препарат также создали искусственно.

Ещё один синтетический препарат, который намного слабее аспартама, — цикламат натрия. Только на фоне других синтетиков он имеет самый приемлемый вкус. Его часто используют с другими сахарозаменителями как раз из-за его способности улучшать их вкус.

Стевию, пожалуй, и представлять не надо — о ней слышал каждый второй. Её производят из одноимённого растения с необычным вкусом, похожим на сладкий. Впрочем, это довольно специфический подсластитель. И всё же людям нравится. И по своим свойствам она близка к аспартаму и сукралозе — очень сладкий продукт, которого требуется совсем мало.

Последняя группа, польза от которой в замене сахара очень похожа на медовую, сироп топинамбура, агавы или фиников. Полезных веществ в них больше, чем в сахаре, а углеводов — примерно столько же. Так что если решили ограничивать себя в сахаре — не стоит обманывать себя ими.

Еда,Видео,Елена Ковалевская,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители