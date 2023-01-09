Рецепты блюд для посленовогодней разгрузки

После новогодних и рождественских застолий организм большинства людей настоятельно требует разгрузки. По мнению врачей, в новогодние праздники вполне справедливо говорить о массовом переедании целой нации – настолько тяжела и не полезна праздничная пища большинства сограждан. А вот прервать новогодний пищевой загул куда сложнее. Главное – не начинать голодовку, говорят диетологи. Такой стресс для организма еще опаснее.

Фото: Мир24 Мир24

А вот что точно стоит сделать, так это отказаться от спиртного и существенно увеличить объем употребляемой за день жидкости. Но не за счет чая или кофе, а за счет перехода на чистую или минеральную воду, цитрусовые соки, морсы с большим содержанием витамина C, но без сахара – они помогут организму очиститься от шлаков и продуктов распада алкоголя. Если вы никак не можете обойтись без чая – пейте зеленый.

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В еде диетологи советуют переключиться на режим питания четыре-пять раз в день совсем небольшими порциями. Ведь так хочется привести себя в порядок, ощутить легкость и радость стройного и сильного тела. Делайте ставку на каши, прежде всего приготовленные на воде, а также кисломолочные продукты, свежие фрукты и легкие салаты без жирных соусов. Но помните – диетическая еда обязательно должна быть вкусной, а не только полезной. «Это возможно!» –говорят шеф-повара московских ресторанов, и делятся с читателями MIR24.TV рецептами своих самых аппетитных диетических блюд.

Овощной микс с пюре из авокадо

Стоит только увидеть ингредиенты этого блюда, чтобы понять, что оно просто создано для экспресс-витаминизации изможденных зимой жителей города. Рецепт – от шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева.

Ингредиенты Пюре из авокадо – 30 г

Васаби – 15 г

Морковь – 10 г

Цуккини – 20 г

Карамбола – 5 г

Горошек – 6 г

Грибы – 10 г

Помидоры – 35 г

Фенхель – 15 г

Капуста цветная – 5 г

Микрозелень для украшения – 1 г

Кунжут черный – 1 г

Как готовить

Авокадо пропустить через блендер для получения пюре. Все овощи произвольно порезать. Грибы (Дмитрий Еремеев использует грибы шимиджи, но можно взять и шампиньоны) обжечь кулинарной горелкой и замариновать с васаби минут на 10. Помидоры порезать ломтиками и обжечь горелкой.

Для подачи овощи выложить на пюре из авокадо. Добавить грибы и помидоры.

Овощные голубцы с кремом из сельдерея

Это вкуснейшее овощное блюдо научили нас готовить повара из ресторана True Cost. Оно сытное, и при этом все равно очень легкое, насыщенное витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты Салат айсберг (или латук), крупные листья – 250 г

Шампиньоны – 50 г

Соевый соус – 10 г

Масло растительное – 25 г

Лук репчатый – 50 г

Морковь – 50 г

Перец болгарский – 50 г

Брокколи – 80 г

Белокочанная капуста – 50 г

Вешенки – 50 г

Томаты в собственном соку – 100 г

Вяленые томаты – несколько штук

Сахар, соль, кориандр – по вкусу Для фарша

Корень сельдерея – 300 г

Соевое молоко – 25 г

Растительное масло – 25 г

Шафран, карри и соль – по вкусу Для пюре из сельдерея

Как готовить

Сельдерей нарезать небольшими кусками. Залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания варить 5 минут, затем слить жидкость, заново залить холодной водой и варить до готовности (до полной мягкости). Достать сельдерей из отвара и превратить в пюре с помощью блендера. Добавить соевое молоко, растительное масло и специи – до золотистого цвета и пряного насыщенного вкуса. Тщательно перемешать.

Для фарша мелко нарезать овощи кубиками и, закладывая их по очереди с учетом времени приготовления, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Последовательность должна быть такой: сперва лук с морковкой, потом белокочанная капуста, а потом все остальные ингредиенты, заканчивая грибами. Добавить соевый соус, специи и томаты в собственном соку и протомить 5-10 минут на слабом огне под крышкой.

Листья айсберга обдать кипятком для размягчения (можно опустить в кипяток на 10 секунд). Сформировать голубцы, завернув овощной микс в листья салата. Прогреть голубцы на пару в течение нескольких минут.

Можно приступать к сервировке! На тарелке расположить пюре из корня сельдерея, сверху положить голубцы. Украсить блюдо лепестками из фенхеля, кресс-салатом и шпинатом-фри. Подавать с нежирной соевой сметаной.

Стручки зеленой фасоли с чесноком и перцем

Стручки бланшированной фасоли, обжаренной в сковороде вок с оливковым маслом, очень хороши в сочетании с китайскими черными хрустящими грибами и специями. Перец и чеснок, а так же три вида соуса делают блюдо сочным и ароматным. Этот рецепт – от шеф-повара ресторана «Hong Kong» Дмитрия Шуршакова.

Ингредиенты Стручковая фасоль – 200 г

Перец красный – 15 г

Перец жёлтый – 15 г

Черные грибы – 20 г

Кунжут – 5 г

Чеснок – 5 г

Растительное масло – 30 г

Устричный соус – 30 г

Соевый соус – 10 г

Темный соевый соус – 10 г

Как готовить

Сушеные китайские грибы надо предварительно замочить на два часа, после чего слить воду, помыть грибы, отварить их и снова замочить на два часа.

Далее бланшируем стручковую фасоль в кипятке (конечно можно использовать быстро замороженную). Отвариваем ее пару минут и сливаем воду.

Перец нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем фасоль и перец на кипящем растительном масле в сковороде вок в течение одной минуты, выкладываем на блюдо. Чеснок мелко рубим и добавляем в туда же. Сверху поливаем устричным, соевым и темным соевым соусами. Тщательно перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом.

Салат с ростками подсолнечника

Пророщенные семена злаков – необыкновенно полезный, исключительный по своим свойствам продукт. Они продаются во многих супермаркетах, в отделах зелени. Ростки подсолнечника прекрасны не только своим богатым поливитаминным составом, но и наличием в них антиоксидантов и низкой калорийностью. Салата из них предельно прост в приготовлении. Этот рецепт от концепт-шефа ресторана «Crabber Сити» Камеля Бенмамара.

Ингредиенты Ростки подсолнечника – 80 г

Морковь – 30 г

Огурец свежий – 20 г

Кинза – 10 г

Кунжут – 5 г

Соус – 15 г

Сок лимона – 17 г

Ким Чи – 2 г

Масло виноградной косточки – 20 г

Соевый соус – 25 г

Сахар – 7 г Для соуса

Как готовить

Нарезать соломкой огурец, а морковь натереть на крупной терке или очень тонко шинковать. Для соуса смешать сок лимона, кимчи, масло виноградной косточки, соевый соус и сахар, растереть до однородной массы.

К нарезанным соломкой овощам добавить ростки и соус. Все перемешать. При подаче посыпать кунжутом и мелко нарезанной кинзой.

Салат с авокадо и крабом

Соус на основе кокосового молока и кусочки быстро обжаренного мяса краба придают этому салату необычное звучание и делают его очень изысканным. Так что такой салат – идеальный вариант для вкусной диеты. Рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана «Christian» Кристиан Лоренцини. На фото – праздничный вариант, украшенный съедобными цветами, но конечно так украшать салат не обязательно.

Ингредиенты Масло растительное – 10 г

Соус Киккоман – 20 г

Огурцы свежие – 20 г

Салат Корн – 5 г

Салат Руккола – 5 г

Кунжут белый – 2 г

Помидоры Черри – 3-4 шт.

Фаланга краба – 50 г

Авокадо фиолетовый – 50 г

Укроп свежий – 3 г

Картофель отварной – 20 г

Сок лимона – 5 г

Кокосовое молоко – 10 г

Соус Киккоман – 5 г Для соуса

Как готовить

Отварной картофель, кокосовое молоко, сок лимона и соевый соус пробить блендером до получение однородного кисло-сладкого густоватого соуса. Мясо краба обжарить на растительном масле в течение 30 секунд, добавить соус Киккоман и снять с огня.

Огурцы нарезать слайсами, авокадо кубиками, помидоры разделить на четыре-шесть частей. Перемешать измельченные ингредиенты с листьями салата и заправить соусом на основе кокосового молока. Мясо краба нарезать на кусочки и выложить сверху на салат. Посыпать кунжутом и украсить укропом.

Щупальца дальневосточного кальмара с цитрусовым соусом

Еще один рецепт с морепродуктами попал к нам прямиком из ресторана «Честная кухня». Морепродукты – это прямо кладезь витаминов и микроэлементов! В кальмаре содержатся витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12 и Е, а также большое количество меди и цинка, есть железо, марганец и селен. При этом мясо кальмара – это то, что нужно для низкокалорийной диеты – всего 86 ккал на 100 г продукта.

Ингредиенты Щупальца кальмара – 200 г

Масло оливковое – 15 г

Кинза – 5 г

Тимьян – 2 г

Чеснок – 5 г

Соус Понзу – 30 г

Как готовить

Щупальца очистить от пленки, опустить в кипяток на полминуты, обсушить на полотенце. Добавить тимьян, чеснок, оливковое масло, обжарить в течение 1 мин на раскаленной сковородке до золотистого цвета.

Для соуса Понзо соединить и пробить в блендере лимонный сок, мед, соевый соус, оливковое масло и рыбный соус. Соус налить в тарелку, сверху выложить кальмары и украсить кинзой.