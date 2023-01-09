Рецепты блюд для посленовогодней разгрузки

После новогодних и рождественских застолий организм большинства людей настоятельно требует разгрузки. По мнению врачей, в новогодние праздники вполне справедливо говорить о массовом переедании целой нации – настолько тяжела и не полезна праздничная пища большинства сограждан. А вот прервать новогодний пищевой загул куда сложнее. Главное – не начинать голодовку, говорят диетологи. Такой стресс для организма еще опаснее.
А вот что точно стоит сделать, так это отказаться от спиртного и существенно увеличить объем употребляемой за день жидкости. Но не за счет чая или кофе, а за счет перехода на чистую или минеральную воду, цитрусовые соки, морсы с большим содержанием витамина C, но без сахара – они помогут организму очиститься от шлаков и продуктов распада алкоголя. Если вы никак не можете обойтись без чая – пейте зеленый.
В еде диетологи советуют переключиться на режим питания четыре-пять раз в день совсем небольшими порциями. Ведь так хочется привести себя в порядок, ощутить легкость и радость стройного и сильного тела. Делайте ставку на каши, прежде всего приготовленные на воде, а также кисломолочные продукты, свежие фрукты и легкие салаты без жирных соусов. Но помните – диетическая еда обязательно должна быть вкусной, а не только полезной. «Это возможно!» –говорят шеф-повара московских ресторанов, и делятся с читателями MIR24.TV рецептами своих самых аппетитных диетических блюд.
Стоит только увидеть ингредиенты этого блюда, чтобы понять, что оно просто создано для экспресс-витаминизации изможденных зимой жителей города. Рецепт – от шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева.
Авокадо пропустить через блендер для получения пюре. Все овощи произвольно порезать. Грибы (Дмитрий Еремеев использует грибы шимиджи, но можно взять и шампиньоны) обжечь кулинарной горелкой и замариновать с васаби минут на 10. Помидоры порезать ломтиками и обжечь горелкой.
Для подачи овощи выложить на пюре из авокадо. Добавить грибы и помидоры.
Это вкуснейшее овощное блюдо научили нас готовить повара из ресторана True Cost. Оно сытное, и при этом все равно очень легкое, насыщенное витаминами и микроэлементами.
Сельдерей нарезать небольшими кусками. Залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания варить 5 минут, затем слить жидкость, заново залить холодной водой и варить до готовности (до полной мягкости). Достать сельдерей из отвара и превратить в пюре с помощью блендера. Добавить соевое молоко, растительное масло и специи – до золотистого цвета и пряного насыщенного вкуса. Тщательно перемешать.
Для фарша мелко нарезать овощи кубиками и, закладывая их по очереди с учетом времени приготовления, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Последовательность должна быть такой: сперва лук с морковкой, потом белокочанная капуста, а потом все остальные ингредиенты, заканчивая грибами. Добавить соевый соус, специи и томаты в собственном соку и протомить 5-10 минут на слабом огне под крышкой.
Листья айсберга обдать кипятком для размягчения (можно опустить в кипяток на 10 секунд). Сформировать голубцы, завернув овощной микс в листья салата. Прогреть голубцы на пару в течение нескольких минут.
Можно приступать к сервировке! На тарелке расположить пюре из корня сельдерея, сверху положить голубцы. Украсить блюдо лепестками из фенхеля, кресс-салатом и шпинатом-фри. Подавать с нежирной соевой сметаной.
Стручки бланшированной фасоли, обжаренной в сковороде вок с оливковым маслом, очень хороши в сочетании с китайскими черными хрустящими грибами и специями. Перец и чеснок, а так же три вида соуса делают блюдо сочным и ароматным. Этот рецепт – от шеф-повара ресторана «Hong Kong» Дмитрия Шуршакова.
Сушеные китайские грибы надо предварительно замочить на два часа, после чего слить воду, помыть грибы, отварить их и снова замочить на два часа.
Далее бланшируем стручковую фасоль в кипятке (конечно можно использовать быстро замороженную). Отвариваем ее пару минут и сливаем воду.
Перец нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем фасоль и перец на кипящем растительном масле в сковороде вок в течение одной минуты, выкладываем на блюдо. Чеснок мелко рубим и добавляем в туда же. Сверху поливаем устричным, соевым и темным соевым соусами. Тщательно перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом.
Пророщенные семена злаков – необыкновенно полезный, исключительный по своим свойствам продукт. Они продаются во многих супермаркетах, в отделах зелени. Ростки подсолнечника прекрасны не только своим богатым поливитаминным составом, но и наличием в них антиоксидантов и низкой калорийностью. Салата из них предельно прост в приготовлении. Этот рецепт от концепт-шефа ресторана «Crabber Сити» Камеля Бенмамара.
Нарезать соломкой огурец, а морковь натереть на крупной терке или очень тонко шинковать. Для соуса смешать сок лимона, кимчи, масло виноградной косточки, соевый соус и сахар, растереть до однородной массы.
К нарезанным соломкой овощам добавить ростки и соус. Все перемешать. При подаче посыпать кунжутом и мелко нарезанной кинзой.
Соус на основе кокосового молока и кусочки быстро обжаренного мяса краба придают этому салату необычное звучание и делают его очень изысканным. Так что такой салат – идеальный вариант для вкусной диеты. Рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана «Christian» Кристиан Лоренцини. На фото – праздничный вариант, украшенный съедобными цветами, но конечно так украшать салат не обязательно.
Отварной картофель, кокосовое молоко, сок лимона и соевый соус пробить блендером до получение однородного кисло-сладкого густоватого соуса. Мясо краба обжарить на растительном масле в течение 30 секунд, добавить соус Киккоман и снять с огня.
Огурцы нарезать слайсами, авокадо кубиками, помидоры разделить на четыре-шесть частей. Перемешать измельченные ингредиенты с листьями салата и заправить соусом на основе кокосового молока. Мясо краба нарезать на кусочки и выложить сверху на салат. Посыпать кунжутом и украсить укропом.
Еще один рецепт с морепродуктами попал к нам прямиком из ресторана «Честная кухня». Морепродукты – это прямо кладезь витаминов и микроэлементов! В кальмаре содержатся витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12 и Е, а также большое количество меди и цинка, есть железо, марганец и селен. При этом мясо кальмара – это то, что нужно для низкокалорийной диеты – всего 86 ккал на 100 г продукта.
Щупальца очистить от пленки, опустить в кипяток на полминуты, обсушить на полотенце. Добавить тимьян, чеснок, оливковое масло, обжарить в течение 1 мин на раскаленной сковородке до золотистого цвета.
Для соуса Понзо соединить и пробить в блендере лимонный сок, мед, соевый соус, оливковое масло и рыбный соус. Соус налить в тарелку, сверху выложить кальмары и украсить кинзой.
Приятной и вкусной диеты вам!