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1 час назад

Микроволновка разрушает полезные вещества в еде: правда или вымысел

Мира Маркина

Микроволновая печь – незаменимый атрибут на кухне, без которого многим людям сложно представить свою жизнь. И неслучайно: этот прибор прост в использовании, позволяет экономить время, силы и реже пачкать посуду.

Микроволновка разрушает полезные вещества в еде: правда или миф
Фото: UnsplashUnsplash

Однако некоторые хозяйки убеждены в том, что микроволновка уничтожает полезные вещества в пище. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

По мнению противниц микроволновок, данное устройство убивает "молекулярную структуру" продуктов и витамины в овощах и фруктах. Но эксперты Гарвардской медицинской школы опровергают это суждение. По данным специалистов, приготовление пищи в СВЧ-печи может быть даже полезнее, чем на плите или в духовке.

Полезные вещества и впрямь склонны разрушаться под воздействием высоких температур. Но в микроволновке, как правило, еда находится не так долго, как в сковороде, поскольку прибор разогревает пищу быстрее. Таким образом, в СВЧ-печи продукты, наоборот, сохраняют больше полезных свойств.

Как на самом деле греть еду в СВЧ-печи, чтобы она прогревалась равномерно

Ученые из Университета Колорадо поддержали коллег из Гарварда. Кроме того, по их данным, готовка в микроволновке сохраняет больше антиоксидантов в перце, тыкве, стручковой фасоли, горохе, брокколи, шпинате и луке-порее.

Но и это еще не все: микроволновая печь позволяет сохранить больше полезных для кишечника нерастворимых пищевых волокон в капусте, моркови, баклажанах, луке, горохе, картофеле, редисе, шпинате и репе, чем при запекании и кипячении.

Таким образом, можно смело сделать вывод о том, что СВЧ-печь не убивает полезные вещества в пище. Напротив, данный вид разогрева является одним из самых щадящих. Но все же максимальную пользу продуктов сохраняет пароварка.

Еда,Гарвардский университет,
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