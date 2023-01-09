Диетолог рассказала, что такое бронекофе

Бронекофе востребовано у сторонников кетогенной диеты. Это такой режим питания, который предполагает резкое сокращение углеводов и повышение количества жиров в рационе. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.

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«Бронекофе – кофе с добавлением сливочного и кокосового масел, этот напиток пришел из кетодиеты, то есть питания с повышенным содержанием жира и практически полным исключением углеводов. С этой точки зрения бронекофе оптимален, потому что масло дает большое количество жиров», – сказала она.

Соблюдая кетодиету, можно для получения заряда энергии и сохранения чувства сытости начинать день с бронекофе, отметила эксперт. Но назвать бронекофе полноценным завтраком нельзя. Многим людям требуется более калорийный завтрак, поскольку в первой половине дня организму нужно наибольшее число калорий. Классический завтрак должен быть более сбалансированным, содержать белки, жиры, углеводы, добавила Татьяна Залетова.