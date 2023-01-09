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55 минут назад

Назван понижающий тягу к сладкому и вызывающий желание есть мясо продукт

Lenta.ru

Употребление алкоголя понижает тягу человека к сладкому, но вызывает желание есть мясо, рассказал онколог Леонид Доронин. Врач объяснил в своем Telegram-канале, почему в определенных обстоятельствах людям хочется мясных блюд.

Назван понижающий тягу к сладкому продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доронин сослался на исследования, согласно которым у выпивших спиртное людей появляется желание есть больше богатой белком пищи. В эксперименте приняли участие девять тысяч человек, и ученые 24 часа наблюдали за их пищевыми привычками. Как оказалось, употребившим алкоголь подопытным больше хотелось мяса, чем сладкого.

«При употреблении спиртного уровень FGF-21 — гормона, повышающего аппетит к белкам и подавляющего желание сладкого, — увеличивается», — пояснил врач.

После завершения исследования ученые рекомендовали пьющим есть больше рыбы, бобовых и нежирного мяса. А от имитирующих вкус мяса и бекона чипсов и снеков посоветовали, наоборот, отказаться.

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