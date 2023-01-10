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1 час назад

Диетолог опровергла полезность имбиря при ОРВИ и гриппе

Ura.Ru

Имбирь — природное антибактериальное средство, но против вирусов он не поможет. Такое мнение высказала диетолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.

Диетолог опровергла полезность имбиря при ОРВИ и гриппе
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Имбирь очень хорошо борется с бактериями. Неспроста это растение используется в приготовлении суши: оно может защитить от бактерий, которые встречаются в сырой рыбе. То есть имбирь может сработать, как антисептик», — рассказала Богданова в интервью радио Sputnik. Но при вирусной инфекции, ОРВИ и гриппе имбирь бессилен.

Богданова уточнила, что имбирь может оказывать согревающее действие и расширять сосуды, что может облегчить борьбу организма с вирусами. Также не исключен эффект плацебо. Но сами вирусы не могут быть уничтожены никакими природными антибактериальными средствами.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказывала, как приготовить настоящий зимний суп. Суп зимой в первую очередь должен согревать. Для этого Дюоваль рекомендовала добавлять в него острые приправы, в том числе имбирь.

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