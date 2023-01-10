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2 часа назад

Диетолог рассказала, как крем-супы могут навредить здоровью

Москва24

Супы, в которых компоненты перетерты до пюреобразного состояния, не стоит есть часто, рассказала Москве 24 врач-диетолог Татьяна Рыкалова.

Диетолог рассказала, как крем-супы могут навредить здоровью
Фото: m24.rum24.ru

По ее словам, те же овощи в крем-супе не смогут принести столько пользы, как если бы их ели в свежем виде. Кроме того, от теплового воздействия сложные углеводы в овощах превращаются в простые, а значит, повышается гликемический индекс продукта, добавила эксперт.

К тому же такая мягкая пища не дает нагрузки на зубочелюстной аппарат, а его нельзя постоянно оставлять без работы, отметила врач. При этом Рыкалова пояснила, что перетертые супы легко и быстро усваиваются, не нагружая органы пищеварения. Поэтому они подойдут во время обострения проблем со стороны ЖКТ и при простудных заболеваниях. К тому же кремообразное блюдо обладает приятным вкусом и может "подружить" с овощами даже тех, кто их не любит (прежде всего детей). В этом случае большое значение имеет, какие ингредиенты входят в состав супа, сказала диетолог: варианты с обжаркой из овощей, ветчиной, плавленым сыром, на жирном бульоне или сливках сложно назвать полезными.

Лучше отдавать предпочтение блюдам из запеченных или отварных овощей, мяса и на легких сливках или молоке, посоветовала врач. Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что пророщенные семена разных растений благотворно воздействуют на иммунную систему и обладают омолаживающим эффектом. По ее словам, люди, которые включают ростки на регулярной основе в свой рацион, гораздо лучше себя чувствуют.

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