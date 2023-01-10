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54 минуты назад

Диетолог рассказала, кому точно нельзя имбирь

Секрет Фирмыиещё 2

Имбирь — многолетнее растение родом из Юго-Восточной Азии — давно стал популярной приправой в России. Считается, что он обладает согревающими и антибактериальными свойствами. Его даже рекомендуют добавлять в оздоровительные чаи. Вместе с тем некоторым имбирь может даже навредить. Обо всех тонкостях радио Sputnik рассказала диетолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.

Диетолог рассказала, кому точно нельзя имбирь
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, имбирь — уникальное растение. Его можно использовать в качестве закуски, приправы или консерванта. А ещё корень имбиря отлично борется с бактериями. Не зря его используют при приготовлении суши — мало ли что в сырой рыбе водится.

Также имбирь можно использовать как антисептик. Правда, при лечении вирусных инфекций он вряд ли поможет. При этом в народной медицине имбирь применяется очень широко. Говорят, что растение и согреет, и сосуды расширит, и иммунитет повысит, и вирус убьёт. Он действительно содержит много витамина С и минералов, но всё же диетолог не исключила и эффекта плацебо.

Зато известно, что имбирь не пойдёт на пользу людям с заболеваниями ЖКТ. Тем, у кого есть проблемы с работой желчного пузыря, печени, кишечника, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, от этого продукта придётся отказаться.

Имбирь легко раздражает внутренние слизистые, провоцирует повышение кислоты и выработку желчи. Кстати, из-за этого даже здоровым людям имбирь натощак лучше не есть.

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