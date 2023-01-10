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1 час назад

Российский диетолог дала советы по избавлению от привычки переедать после новогодних праздников

Vse42.ru

Врач-терапевт и диетолог Наталья Зубарева рассказала, как избавиться от привычки переедать после новогодних праздников.

Диетолог объяснила, как избавиться от привычки переедать
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Наталья Зубарева рассказала, что после Нового года у многих людей в холодильниках остаются салаты и закуски. Она заявила, что нужно постараться не накладывать в тарелку "все и сразу".

– В противном случае возникнут несварение, вздутие, метеоризм, изжога и отрыжка. Питайтесь системно: горячее, салат, закуски и в завершении десерт, если захочется, – объяснила диетолог.

Она отметила, что необходимо также увеличить физическую нагрузку после новогодних праздников. Для этого, по словам диетолога, подойдут активные развлечения, которые необходимо постараться совместить с офисной жизнью.

Также минимум до конца января следует отказаться от алкоголя.

– Спиртное содержит много калорий и разжигает аппетит, а также, как шутят многие безуспешно худеющие люди, устраняет чувство страха перед едой, – продолжила врач.

В беседе с "Газетой.ru" Наталья Зубарева заявила, что для утоления жажды стоит пить обычную воду.

Еда,Наталья Зубарева,
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