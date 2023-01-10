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1 час назад

Диетолог перечислила идеальные блюда для восстановления после Нового года

Lenta.ru

После Нового года нужно есть овощные супы и жирную рыбу, посоветовала диетолог Елена Соломатина. Идеальные блюда для восстановления после праздников она перечислила в беседе с изданием News.ru.

Названы лучшие блюда для восстановления после Нового года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На завтрак диетолог порекомендовала выпивать стакан теплой воды натощак, а затем есть каши: овсянку, гречку, перловку или пшенку.

«На завтрак каши должны быть объемными, вязкими, теплыми, можно добавить ягоды, сухофрукты, орехи и обязательно что-то белковое: творог, сыр, омлет с овощами или бургеры из цельнозернового хлеба с кусочком курицы, индейки или рыбы», — перечислила варианты Соломатина.

В качестве перекусов, продолжила она, полезными будут овощи или кисломолочные продукты, а на обед можно съесть овощной суп или суп на курином бульоне.

«На второе обязательно белок: курица, индейка, кролик, рыба, мясо, яйцо. Все это легко переваривается с овощами. И в обед обязательно гарнир из сложных углеводов, например гречка», — объяснила Соломатина.

На ужин, предупредила диетолог, стоит употреблять в пищу не жареные, а вареные, тушеные или приготовленные на пару блюда. В течение всего дня, уточнила она, нужно исключить фастфуд и сладости, оставив в качестве сладкого только темный горький шоколад, пастилу и зефир. В посленовогодний рацион, добавила специалистка, необходимо включить морепродукты и полезные жиры, в частности жирную рыбу, увеличить количество клетчатки, добавить сельдерей и богатую витаминами квашеную капусту.

Ранее диетолог Триста Бест перечислила способствующие избавлению от лишнего веса фрукты, овощи и ягоды. В частности, она сослалась на исследование, согласно которому черника помогает снизить риск возникновения ожирения и диабета второго типа.

Еда,Елена Соломатина,
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