Диетолог перечислила продукты для здоровья легких

"Вообще витамин A из томатов лучше усваивается, когда они термически обработаны. Поэтому нужна пассеровка: томаты буквально две минуты чуть-чуть подогреть, не жарить. Или можно взять томатную пасту, на ее основе делать различные заправки, соусы, да просто разбавлять водой и пить такой концентрированный томатный сок", – советует диетолог.