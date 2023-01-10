Что случится со здоровьем, если есть салаты каждый день

Диетолог рассказала изданию Eat this, not that!, что случится с телом, если есть овощные салаты каждый день.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вы будете получать много витаминов

Если вы включаете в салат самые разнообразные ингредиенты (разные виды овощей, фруктов, бобовых, орехи и семена) и регулярно менять их, блюдо может легко стать источником питательных веществ.

Можно похудеть

Обычно в салатах много клетчатки, которая помогает в похудении.

Вы сохраните свой мозг молодым

Исследование 2018 года показало, что употребление одной порции салата в день улучшает память пожилых людей.

Возможно, вы испытаете изжогу

Если в заправке есть уксус.

Вы можете чувствовать вздутие живота или газообразование

Особенно, если порции большие. Связано это тоже с клетчаткой.

Возможно, стул станет более регулярным

Это может увеличить продолжительность жизни