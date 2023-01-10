Что случится со здоровьем, если есть салаты каждый день

Диетолог рассказала изданию Eat this, not that!, что случится с телом, если есть овощные салаты каждый день.
Если вы включаете в салат самые разнообразные ингредиенты (разные виды овощей, фруктов, бобовых, орехи и семена) и регулярно менять их, блюдо может легко стать источником питательных веществ.
Обычно в салатах много клетчатки, которая помогает в похудении.
Исследование 2018 года показало, что употребление одной порции салата в день улучшает память пожилых людей.
Если в заправке есть уксус.
Особенно, если порции большие. Связано это тоже с клетчаткой.
Метаанализ 2016 года показал , что употребление большего количества листовых зелёных овощей связано со значительно более низким риском сердечных заболеваний.