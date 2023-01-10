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51 минуту назад

Полезные напитки, которые помогут прийти в форму после праздников

WomanHit.ru

Праздники закончились, и наш организм требует разрядки. Причем полезной разрядки. Мы собрали свой топ супервкусных детокс-напитков, которые помогут вам восстановиться после бурного празднования Нового года и войти в рабочий ритм без проблем с самочувствием.

Полезные напитки, которые помогут прийти в форму после праздников
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Яблочная «метла»

Берем крупной яблоко и очищаем его от кожуры, далее режем небольшими ломтиками. Яблоко заливаем кипятком. Дожидаемся, пока напиток остынет, уже после этого можно добавлять мед (1 ч. л.), а также корицу и другие приправы по вкусу. Яблочный напиток помогает быстро очистить организм от шлаков без сильных аптечных средств. Попробуйте!

Клубнично-малиновый детокс

Еще один невероятно вкусный и полезный напиток из фруктов. Для его приготовления вам понадобится черная смородина (половина чашки), полчашки малины, еще столько же клубники, по вкусу — банан, а также половинка стакана йогурта без добавок. Но самым важным ингредиентом здесь является чайная ложка льняного масла, которое невероятно полезно для поддержания хорошего пищеварения. Все ингредиенты смешиваем в блендере.

Огуречный грейпфрут

Популярный напиток, который обожают поклонники здорового образа жизни и люди, пытающиеся сбросить вес за короткий срок. Вам понадобится половинка грейпфрута, половина свежего огурца, половина лимона и несколько листьев мяты. Все фрукты и овощ измельчаем в блендере, а затем заливаем литром воды. Дайте напитку хорошенько настояться и можно пить. Делайте такой напиток несколько раз в неделю на протяжении месяца, результат вас впечатлит.

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