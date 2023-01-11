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18 минут назад

Три малоизвестных факта о лечебных свойствах чеснока

Ferra.ruиещё 2

С давних времён чеснок считается хорошим природным антибиотиком. Его часто добавляют в сиропы от простуд. Но также существуют факты о нём, о которых вы, вероятно, не слышали.

Три малоизвестных факта о лечебных свойствах чеснока
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы собираетесь добавить в ежедневный рацион чеснок, то помните о следующих его особенностях.

Чеснок теряет часть свойств при термической обработке. Причём в этом случае исчезает большинство его преимуществ. К примеру, варёный или жареный чеснок не способен уничтожать бактерии, а эффективен только при патогенах грибкового происхождения. Для того чтобы сохранить все полезные свойства чеснока, его нужно есть в сыром виде.

Используется чеснок не только при простуде. Множество исследований показывают, что чеснок может блокировать развитие раковых клеток в организме. Также при регулярном употреблении он влияет на регенеративные способности ДНК. В ходе одного исследования выяснилось, что у женщин, которые чаще ели чеснок и лук, вероятность развития рака молочной железы была на 40 % ниже, чем у тех, кто ел эти продукты редко. Особого внимания заслуживает чёрный чеснок. Такой чеснок образуется в результате ферментации из простого свежего чеснока. Происходит всё это при высокой влажности и при температуре в районе 60-90 градусов Цельсия. При этом количество антиоксидантов в составе чеснока увеличивается в четыре раза.

Научные исследования демонстрируют, что чёрный чеснок способен снизить уровень «плохого» холестерина. По этой причине его рекомендуют употреблять тем, кто страдает от ожирения и избыточного веса.

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