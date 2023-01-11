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50 минут назад

Какая еда спасет в мороз

Секрет Фирмы

Россию накрыли суровые морозы. Организму на согревание тела теперь нужно много энергии, а с обогревателем на улицу не выйдешь. Если продолжить есть только лёгкие салатики, то хоть две шубы надевай — не поможет. Так, может, поменять рацион?

Какая еда спасет в мороз
Фото: unsplashunsplash

Врач-диетолог Светлана Лисицина посоветовала налегать на старые добрые каши с маслом. Это медленные углеводы, которые насыщают и позволяют обходиться долгое время без перекусов.

На завтрак подойдут пшено, гречка, овсянка и другие крупы с небольшим кусочком сливочного масла. Они насытят и помогут продержаться до обеда без перекусов.

Далее в списке согревающих блюд супы-пюре. Это может быть грибной, овощной, куриный или индюшачий супчик. Все они сытные, но не очень калорийные, отметила диетолог. Мы же не хотим растолстеть после праздников.

Но всё равно без жира никуда, а точнее, без рыбьего жира. Форель, сёмга, скумбрия и сельдь богаты полиненасыщенных жирными кислотами и витамином D, полезным для кожи и иммунитета.

Ещё можно поесть печень трески, но будьте осторожны — это весьма и весьма калорийный продукт.

То же самое касается орехов и различных растительных масел. В них много белка, клетчатки, жирных кислот, витамина Е и магния. Но стоит переборщить, и вы наберёте вес. Так что соблюдаем меру.

Во время холодов особенно важно следить за кожей. Чтобы она была в порядке, важно не только правильно питаться, но и учитывать некоторые нюансы при уходе.

Еда,
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