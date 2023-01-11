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24 минуты назад

Названы польза и вред горького шоколада

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Россиянам рассказали, чем полезен и вреден горький шоколад. Подробности предоставила заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова.

Названы польза и вред горького шоколада
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Настоящий горький шоколад считается полезным только с содержанием более 70 процентов какао. Именно поэтому при выборе важно смотреть на его состав. Первое, что там должно быть, это – какао-бобы: какао-порошок и какао-масло», – объяснила врач.

По словам Розановой, самым вредным шоколадом считается молочный. Он содержит большое количество сахара и молока и не несет никакой пользы для организма.

Хороший шоколад должен содердать в себе много флавоноидов, повышающих выработку эндорфинов и снижающих гормоны стресса.

Настоящий хороший шоколад, который содержит в себе много полезных веществ, может взбодрить лучше кофе и снизить кортизол в крови. Однако если употреблять горький шоколад в больших количествах, то это может пагубно отразиться на организме и пищеварении.

Суточная норма употребения горького шоколада составляет 27 граммов, передает телеканал 360.

Еда,Мария Колесникова,Телеканал "360° Подмосковье",
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