Названы польза и вред горького шоколада

«Настоящий горький шоколад считается полезным только с содержанием более 70 процентов какао. Именно поэтому при выборе важно смотреть на его состав. Первое, что там должно быть, это – какао-бобы: какао-порошок и какао-масло», – объяснила врач.

По словам Розановой, самым вредным шоколадом считается молочный. Он содержит большое количество сахара и молока и не несет никакой пользы для организма.

Настоящий хороший шоколад, который содержит в себе много полезных веществ, может взбодрить лучше кофе и снизить кортизол в крови. Однако если употреблять горький шоколад в больших количествах, то это может пагубно отразиться на организме и пищеварении.