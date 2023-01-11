Диетолог рассказала, как часто можно есть красное мясо

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть красное мясо не чаще одного раза в неделю. Специалист предупредила, что слишком частое употребление этого продукта может привести к онкологии.
Специалист посоветовала покупать мясо только в проверенных местах. Важно, чтобы у продавца были документы, подтверждающие качество продукции.
"При выращивании скота часто используются различные антибиотики, гормоны, нахождение которых в мясе также может значительно повреждать наш организм", – предупредила эксперт.
В красном мясе содержится достаточно много холестерина, поэтому при наличии сердечно-сосудистых заболеваний от его употребления лучше совсем отказаться, заключила диетолог.