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2 часа назад

Диетолог рассказала, как часто можно есть красное мясо

Москва24

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть красное мясо не чаще одного раза в неделю. Специалист предупредила, что слишком частое употребление этого продукта может привести к онкологии.

Диетолог рассказала, как часто можно есть красное мясо
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист посоветовала покупать мясо только в проверенных местах. Важно, чтобы у продавца были документы, подтверждающие качество продукции.

"При выращивании скота часто используются различные антибиотики, гормоны, нахождение которых в мясе также может значительно повреждать наш организм", – предупредила эксперт.

В красном мясе содержится достаточно много холестерина, поэтому при наличии сердечно-сосудистых заболеваний от его употребления лучше совсем отказаться, заключила диетолог.

Еда,
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