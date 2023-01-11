Врачи рассказали, какие продукты подходят для ужина

Медики дали советы о том, какие продукты отлично подойдут для ужина.
Для последнего приема пищи лучше выбрать нежирные продукты. При переваривании жирной пищи усиливается приток крови к желудку, что приводит к чувству тяжести.
Для ужина не подходят «долгоиграющие» блюда (жареное мясо, печень, копчености, блюда из бобовых, грибы). Их употребление может привести к тяжелому сну, головной боли и утренним отекам. Идеальные вечерние продукты должны перевариваться около трех часов. Это запеченное мясо, морепродукты, рыба, овощи, отварной картофель, сладкие фрукты.
Для ужина стоит выбирать продукты, которые помогают заснуть. Это продукты, содержащие кальций (который обеспечивает стабильную работу головного мозга) и магний, помогающий мышцам расслабиться. Этими веществами богаты злаковые, запеченная рыба, все виды капусты, зеленый горошек, зелень, передает aif.ru.