Врачи рассказали, какие продукты подходят для ужина

Медики дали советы о том, какие продукты отлично подойдут для ужина.

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Для последнего приема пищи лучше выбрать нежирные продукты. При переваривании жирной пищи усиливается приток крови к желудку, что приводит к чувству тяжести.

Для ужина не подходят «долгоиграющие» блюда (жареное мясо, печень, копчености, блюда из бобовых, грибы). Их употребление может привести к тяжелому сну, головной боли и утренним отекам. Идеальные вечерние продукты должны перевариваться около трех часов. Это запеченное мясо, морепродукты, рыба, овощи, отварной картофель, сладкие фрукты.