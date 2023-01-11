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2 часа назад

3 вида блюд, которые выгоднее купить, чем приготовить дома

Мира Маркина

Часто блюда, приготовленные дома, оказываются полезнее, дешевле и вкуснее покупных. Однако в некоторых случаях вы гораздо меньше потратите и гораздо больше удовольствия получите, если приобретете еду в магазине или кафе. "Рамблер" рассказывает, какие блюда лучше не готовить самостоятельно.

3 вида блюд, которые выгоднее купить, чем приготовить дома
Фото: PxherePxhere

Роллы

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Для блюд японской кухни требуется немало ингредиентов, которые мы редко покупаем и едим в обычной жизни: листы нори, соевый соус, специальный рис. Для кого-то непривычной покупкой будут также лосось, авокадо, крем-сыр. При этом необходимо приобрести циновку и пищевую плёнку, чтобы правильно роллы свернуть.

Даже если некоторые продукты заменить — например, взять обыкновенный рис, а вместо огурца использовать авокадо, — и попробовать обойтись без циновки, домашнее блюдо получится дороже. Во-первых, потому что продукты вы будете не оптом, а в розницу, а во вторых — потому что пачки крем-сыра вам, скорее всего, не хватит, а лосося, соевого соус и других ингредиентов будет много, они останутся стоять в холодильнике и рискуют просто пропасть.

Кроме того, домашние роллы, как правило, уступают по вкусовым качествам и внешнему виду тем, которые готовят в ресторанах. Ингредиенты не всегда получается приготовить правильно, а профессионально завернуть роллы с первого раза точно не выйдет.

Pxhere

Блюда во фритюре

Очевидно, что для фритюра нужно много масла, которое после приготовления использовать будет уже нельзя. И не любого, а такого, которое для такого вида обжарки подходит. Более того, обыкновенная кастрюля не сможет поддерживать необходимую для фритюра температуру, а фритюрницу вы вряд ли будете использовать часто, если приобретете.

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Блюда, которые готовятся в большом количестве масла, стоит съедать сразу: когда они остывают или ночуют в холодильнике, хрустящая корочка и особенные вкусовые качества теряются. Это значит, что луковые кольца, курицу или пончики во фритюре не получится приготовить впрок, а "в моменте" быстрее и дешевле купить то, что хочется, в кафе или магазине.

Кондитерские изделия

Рецепты бабушкиной выпечки — святое! Но если вы решили повторить печенье, которое купили в магазине через дорогу, подумайте несколько раз. Точно воспроизвести вкус точно не удастся, технологию приготовления может быть легко нарушить, а к издержкам добавится еще и время, которое вы потратите, убирая муку и перемывая большое количество посуды.

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